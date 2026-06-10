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La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual

El aumento de los precios del combustible empujaron los precio al alza, un dolor de cabeza para la Reserva Federal y un posible desafío político para Trump

10 de junio 2026 · 19:41hs
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La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual

El aumento de los precios del combustible impulsó la inflación en Estados Unidos al nivel más alto en tres años, un dolor de cabeza para la Reserva Federal y un posible desafío político para el gobierno de Trump a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato.

Los precios al consumidor subieron 4,2 % en mayo respecto del mismo mes del año pasado, según precisó el Departamento de Trabajo, luego de que en abril el interanual fuera de 3,8 %. En términos mensuales, los precios aumentaron 0,5 % el mes pasado, después de las alzas del 0,6 % en abril y el 0,9 % en marzo.

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La inflación se había moderado antes de que el presidente Donald Trump impusiera amplios aranceles en abril de 2025, lo que elevó los costos de muchos bienes. Desde entonces, los precios se dispararon después de que la guerra con Irán encareciera el petróleo y la nafta, convirtiendo la economía en un tema político clave. Una pregunta central es si el aumento de los precios se extenderá de manera más generalizada por la economía.

Al excluir las volátiles categorías de alimentos y energía, los precios subyacentes aumentaron 2,9 % en marzo respecto de hace un año, por encima del 2,8 % de abril.

Los precios del combustible bajaron este mes, pero aumentaron en mayo debido al cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, lo que estranguló cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Los precios en las estaciones de servicio aumentaron en promedio de 4,04 dólares a mediados de abril a 4,49 dólares a mediados de mayo, según la Administración de Información Energética.

La inflación cambió el debate entre los responsables de política de la Reserva Federal, quienes habían señalado a comienzos de año que se inclinaban por recortar su tasa clave dos veces más este año. Ahora, más funcionarios están diciendo que esperan que el próximo movimiento de la Reserva Federal probablemente sea un aumento, en lugar de un recorte. Cuando la Reserva Federal eleva su tasa clave, por lo general con el tiempo eso conduce a mayores costos de endeudamiento para hipotecas, préstamos para automóviles y préstamos empresariales.

Los inversionistas de Wall Street esperan que la Reserva Federal suba las tasas en diciembre.

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