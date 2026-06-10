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Pullaro: "No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador"

La visita de Mauricio Macri a Santa Fe el viernes pasado dejó una alternativa política nacional en 2027 que puede cambiar los planes. ¿Dónde juega el gobernador?

10 de junio 2026 · 10:01hs
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Mauricio Macri participó de una recorrida junto a Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Mauricio Macri participó de una recorrida junto a Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, entre otros.

El gobernador Maximiliano Pullaro empezó a moverse en la partida electoral. Luego de reunirse con Mauricio Macri en lo que podría ser el germen de un eje amplio a nivel nacional en 2027, abrió el juego y dijo que no definió aún si irá por la reelección en Santa Fe.

Todo indica que va por ese camino, incluso luego de la reforma constitucional que habilitó a un segundo mandato al que él puede aplicar. Sin embargo, habilita a la especulación. “En Unidos no tenemos decidido quién va a ser candidato a gobernador”, dijo.

“Obviamente, la nueva Constitución me da la posibilidad de la reelección y estoy muy entusiasmado con la gestión que llevamos adelante pero lo definiremos con los partidos que inicialmente éramos 11 y ahora 15”, dijo en conferencia de prensa el lunes por la tarde.

Pullaro y Macri

El gobernador contó detalles sobre el encuentro que mantuvo con Macri el viernes pasado donde hablaron de la posibilidad de armar “un frente democrático, republicano y productivo que nos permita mostrar que hay otra construcción vinculada al trabajo y al crecimiento económico”.

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El gobernador Maximiliano Pullaro abre el juego a las especulaciones

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En las últimas semanas toma fuerza la idea de que el establishment observa variantes para continuar con el gobierno y no darle la posibilidad de reelección a Javier Milei. ¿Qué buscan? Una alternativa que mantenga cierto orden fiscal y de la macro, reglas de juega claras, pero que también apueste a la producción.

Es decir, una alternativa más bien de centro derecha que tenga además capacidad política y no sea una montaña rusa como Milei. Por eso también suena la opción del propio Macri, pero también la de Patricia Bullrich y también alguna figura del interior. En esa lista es natural que suene Pullaro.

Justamente el gobernador se refirió a Macri como un representante de los sectores que “defendemos a la producción y a la República y el fortalecimiento democrático”.

El gobernador comentó que lo vio “muy crítico” respecto del modelo que lleva adelante La Libertad Avanza, aunque respaldó “la gestión del presidente Milei, como la baja de la inflación, el control de la macroeconomía y el equilibrio fiscal”.

“No puedo decir si Macri me va a apoyar porque no se si voy a ser candidato a gobernador en un año”, insistió. Se vienen definiciones clave en los próximos meses.

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