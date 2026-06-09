Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario

La Feria de Librerías de Viejo celebrará su 26ª edición del 12 al 15 de junio en el ECU, con entrada gratuita, miles de títulos, presentaciones y propuestas musicales.

Libros con historia, ejemplares descatalogados, joyas difíciles de encontrar y el encanto de perderse entre estanterías volverán a ser protagonistas en Rosario . Del 12 al 15 de junio, el Espacio Cultural Universitario (ECU), ubicado en San Martín 750, será sede de la 26ª edición de la Feria de Librerías de Viejo , un clásico que ya ocupa un lugar en la agenda cultural de la ciudad.

La Feria de Librerías de Viejo nació con la intención de convertirse en un encuentro ocasional, pero con el paso de los años se consolidó como una de las actividades culturales más convocantes de Rosario. Desde entonces, reúne a destacados libreros de la ciudad con el objetivo de revalorizar el libro usado y acercar al público obras difíciles de encontrar en los circuitos tradicionales.

Con entrada libre y gratuita, durante cuatro jornadas el públic o podrá recorrer stands con miles de títulos, descubrir verdaderos tesoros bibliográficos, asistir a presentaciones editoriales y disfrutar de propuestas musicales.

En esta edición participarán Argonautas-Nabu Libros, El Caburé, Leo Libros, De la Manta Libros, Macedonio Libros, Oliverio Libros, Buscalibros Alberdi, Libros Incunables, Librería Trobriand, W Torres Librería y Librerías El Pez Volador.

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La celebración de una comunidad

Para Alfredo Chyla, de Librería El Pez Volador y uno de los organizadores del encuentro, la Feria de Librerías de Viejo es mucho más que una cita para comprar y vender ejemplares. Es, sobre todo, un espacio de encuentro construido durante años entre colegas y lectores.

“Nosotros estamos desde toda la historia, siempre formamos parte porque integramos el Círculo de Libreros desde que se formó”, contó en diálogo con La Capital. Y aseguró que cada edición tiene un significado especial: “Cada edición es distinta porque cada librería lleva una selección nueva. Nosotros tenemos una librería gigantesca y elegimos alrededor de mil libros. Nos gusta llevar clásicos porque a la gente le encanta reencontrarse con esa literatura que muchas veces ya no está en las librerías nuevas. También llevamos autores consagrados y contemporáneos”.

Otro de los grandes atractivos es el escenario elegido para el encuentro. “El ECU es un espacio hermoso. Mucha gente no lo conoce y esta feria es una buena oportunidad para descubrirlo. Tiene algo mágico, parece un lugar de Harry Potter. Eso nos encanta”, dice entre risas.

En total participarán doce librerías de usados de Rosario, que durante cuatro días compartirán un mismo espacio y una misma pasión. “Yo lo considero una celebración porque nos juntamos colegas que trabajamos con libros usados. Es buenísimo generar lazos de comunidad y no de competencia. Privilegiamos el servicio: cuando alguien busca un libro y una librería no lo tiene, tratamos de encontrarlo entre todos”, destacó. Y concluyó: “Además está el encuentro con la gente. Si te gustan los libros, el ambiente es muy alegre. Van muchas familias, se generan conversaciones, recomendaciones e intercambios”.

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Qué se podrá ver en la Feria de Librerías de Viejo

Esta edición, que llega en medio de la fiebre mundialista para parar la pelota y volver a la lectura, arrancará el viernes 12 de junio de 12 a 20, el sábado será de 10 a 18.30 y domingo y lunes de 12 a 20 horas.

El viernes 12 a las 18, se presentará “Dos Ociosos Aprendices”, una propuesta titulada “In-Tonso”, que combina música y poesía por Diego Segura y Raúl Valentini presentarán

El domingo 14 de junio a las 16 habrá una clase abierta “Del libro xilográfico a la imprenta de tipos móviles” a cargo de la licenciada Gabriela M. Rodi de CIDDAI-FHyA-UNR.

El lunes 15 a las 16 será el turno de "Sesiones pianisticas" por Ramiro Mansilla y Laureano Nicastro Borsato.

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