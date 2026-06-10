Operativo insólito por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta

La Policía de Santa Fe capturó al sospechoso mientras estaba recostado sobre las tejas de una casa de dos plantas

La denuncia sobre el robo de una bicicleta tuvo un desenlace inusitado este miércoles en la ciudad de Santa Fe. El sospechoso estaba dormido arriba del techo de una casa y la policía subió para arrestarlo a la mañana en un despliegue que llamó la atención de varios testigos.

Agentes de las fuerzas de seguridad provinciales detuvieron al supuesto ladrón en Suipacha al 2100. Lo particular del caso es que tuvieron que pedir una escalera para llegar hasta el sitio donde tenía el rodado y otros elementos sustraídos.

De acuerdo a la versión preliminar, el procedimiento de la Brigada Motorizada se inició por el llamado al 911 de los vecinos de la zona . Ubicados a mayor altura, los albañiles de una obra en construcción notaron que había una persona recostada sobre las tejas e incluso la filmaron porque no se movía.

El procedimiento estuvo lejos de pasar inadvertido en el barrio Candioti Sur. El muchacho denunciado por el robo estuvo quieto sobre el techo hasta que uno de los agentes se acercó para detenerlo arriba de la casa ubicada entre las calles Belgrano y Las Heras.

El policía que subió en busca del sospechoso se encargó de llevarlo hasta la parte superior de la primera planta. Allí lo tomó del brazo derecho para evitar que huyera y finalmente ambos descendieron a la vereda, donde el último quedó esposado.

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Mientras estaba tendido sobre las tejas, la presencia del presunto ladrón empezó a llamar la atención de los vecinos. Más tarde, los encargados del operativo constataron que no sólo tenía una bicicleta ajena, sino también una manguera de 6 metros.

La versión preliminar indica que el rodado estaba guardado en un edificio lindero con la casa donde arrestaron al acusado. Finalmente, el personal de las fuerzas de seguridad provinciales envió un patrullero para colaborar con el operativo y recuperar los bienes en el transcurso de la mañana.