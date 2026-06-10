Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda

Ariel Juan Pablo Sánchez tiene 31 años. La semana pasada se fue a San Nicolás y, desde entonces, no regresó a su casa

La Fiscalía Regional de Rosario anunció públicamente este miércoles una búsqueda de paradero en Villa Constitución . La denuncia se refiere a un hombre de 31 años que desapareció el último viernes en el sur santafesino . La investigación también abarca el extremo norte de la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) detalló que Ariel Juan Pablo Sánchez fue visto por última vez el 5 de junio. Desde entonces no volvió a su casa, de modo que las autoridades pidieron la colaboración de la población para hallarlo. Quienes cuenten con información al respecto pueden comunicarse telefónicamente a través del 911 o bien a través de las cuentas del organismo judicial en redes sociales.

De acuerdo al reporte oficial, el muchacho vive en Eva Perón al 1500, a pocas cuadras de la ruta provincial 21. La semana anterior se fue de su casa y dijo que se iba a San Nicolás , pero no retornó ni dio señales con respecto a su paradero.

Ariel Sánchez mide 1,6 metros de alto y tiene una contextura física delgada. La denuncia indica que posee dos tatuajes en el brazo izquierdo y otro en el pecho .

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Por otra parte, los investigadores consiguieron una descripción de la vestimenta que tenía el hombre desaparecido hace algunos días. Según estas declaraciones, usaba un buzo y un chaleco inflable gris, pantalón de jogging negro con rayas blancas y un par de zapatillas negras.

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Por un lado, la Justicia provincial aspira a conseguir datos sobre Sánchez mediante la línea de la Central de Emergencias 911. Asimismo, la informacion fue difundida a través de las cuentas de la Fiscalía Regional 2 en Facebook e Instagram, otra vía de comunicación para colaborar con la búsqueda.