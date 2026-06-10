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Dónde donar ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado

La jornada "Si no lo usás, donalo" se realizará en la Plaza de las Ciencias. Se podrán entregar prendas, calzado y ropa de blanco en buen estado para organizaciones sociales de la ciudad

10 de junio 2026 · 08:31hs
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Convocan a vecinos de Rosario a una jornada para recolectar ropa en desuso

Convocan a vecinos de Rosario a una jornada para recolectar ropa en desuso

La Municipalidad de Rosario realizará este sábado 13 de junio una nueva jornada de recepción de textiles usados con fines solidarios y ambientales. La actividad se desarrollará de 10 a 12.30 en la Plaza de las Ciencias, ubicada en bulevar Oroño al 2400, frente al ingreso del predio ferial.

La iniciativa, denominada "Si no lo usás, donalo", invita a vecinas y vecinos a acercar prendas de vestir, calzado, ropa de blanco y accesorios que se encuentren en buenas condiciones para ser reutilizados.

Todo lo recolectado será destinado a organizaciones sociales de la ciudad que trabajan con personas en situación de calle.

Qué se puede donar

Durante la jornada se recibirán distintos tipos de textiles que ya no se utilicen pero que todavía puedan tener una segunda vida útil.

Entre los elementos que podrán entregarse se encuentran prendas de vestir, zapatos, frazadas, sábanas y accesorios, siempre que se encuentren en condiciones aptas para ser reutilizados.

La propuesta forma parte de las acciones que el municipio desarrolla para promover la reutilización de materiales y evitar que terminen como residuos.

Un problema que genera 25 toneladas por día

Según datos de la Dirección General de Gestión Integral de Residuos, la ropa, el calzado y los accesorios representan cerca del 3% de los residuos domiciliarios que se generan en Rosario.

Esto equivale a unas 25 toneladas de residuos textiles descartadas diariamente en la ciudad.

Desde el municipio señalaron que aproximadamente el 90% de esos materiales podría reutilizarse, por lo que la donación permite reducir el volumen de residuos enviados al relleno sanitario y, al mismo tiempo, brindar ayuda a personas que necesitan abrigo o vestimenta.

Economía circular y cuidado ambiental

La campaña forma parte de la estrategia municipal para fomentar la economía circular y reducir el impacto ambiental de los residuos.

La reutilización de prendas evita que grandes cantidades de textiles terminen enterradas en rellenos sanitarios y permite extender la vida útil de materiales que todavía pueden ser aprovechados.

>> Leer más: Frío en Rosario: cómo ayudar a las personas en situación de calle y dónde donar ropa de abrigo

Desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público remarcaron que estas acciones contribuyen a disminuir los niveles de contaminación y a promover hábitos de consumo más sostenibles.

Convocan voluntarios

Además de recibir donaciones, la Municipalidad abrió una convocatoria para sumar 50 voluntarias y voluntarios que colaboren durante la jornada.

Las tareas consistirán en recibir, clasificar y acondicionar las prendas que acerquen los vecinos.

Quienes deseen participar podrán inscribirse a través de un formulario disponible en el sitio web oficial de la Municipalidad de Rosario.

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