Estancados en la paritaria, aceiteros y cerealeras se preparan para un cara a cara clave

La paritaria volvió a enfriarse ante la negativa de aumento de las cerealeras. Se viene una reunión presencial antes de que termine la conciliación obligatoria

Las negociaciones salariales entre los sindicatos aceiteros y las empresas agroexportadoras quedaron estancadas . A pesar de las recientes mediaciones gubernamentales, las partes no han logrado un acuerdo, lo que genera incertidumbre en un momento estratégico para la economía nacional debido al inicio de la cosecha récord.

Por ahora, la resolución del conflicto depende de la voluntad de las partes para destrabar las paritarias antes de que finalice el periodo de conciliación obligatoria. El mismo termina el 18 de junio a la tarde.

De hecho el lunes hubo una reunión virtual entre la Federación Aceitera, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) y representantes de las cerealeras y no hubo avances. "Brevísima, ningún avance" , dijeron desde el sindicalismo sobre la tercera reunión a distancia.

Desde Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) sostienen que los responsables de que sea "brevísima" son los sindicalistas. "Ellos no hablan, están cinco minutos y cortan. Por eso queremos la presencial para ver qué llevan".

Igualmente pudieron acordar para el próximo martes una reunión presencial ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. ¿Llevarán una propuesta formal las cerealeras? o ¿Esperarán a que finalice la conciliación? Desde la Federación creen que volverán a intentar una negociación por índice inflacionario y no por un monto por el salario mínimo vital y móvil como quieren los sindicalistas.

Es es la primera traba en la negociación: mientras Ciara sostiene que debe actualizarse los salarios sobre la base del Índice de Precios al Consumidor del Indec, es decir, que ningún salario real pierda contra la inflación, la Federación tienen un cálculo distinto para cubrir necesidades básicas. En este caso pide $2.879.877 para un básico, hoy en $2.344.000, aunque con extras y otros ítems pueden triplicar en algunos casos.

2026-05-21 hidrovia Un paro indeterminado de aceiteros puede poner en peligro el oxígeno de la economía nacional

En tanto, la Ciara argumenta que ya se le otorgó el 13,5% adelantado y la inflación del año no llegó a eso. “Tenemos propuestas vinculadas a la inflación", adelantan. Se verá qué es porque desde hace semanas sostienen en boca de Gustavo Idígoras, presidente de la cámara, que el 20% pedido "es un absurdo que tiene más connotaciones políticas que reales”.

Vale recordar que para tener más fuerza la Federación y el SOEA se unieron para negociar paritarias. De este acuerdo surge una faceta más vehemente como la de Daniel Yofra que no deja de tener en mano la posibilidad de paro indeterminado.

Mientras que el titular del sindicato sanlorencino, donde se encuentran las grande empresas, Daniel Succi, tiene una posición más de consenso. Una suerte de policía malo y policía bueno. “Nosotros lo que queremos es negociar. No amenazamos con paro”, afirmó Succi a La Nación.

El conflicto cobra relevancia internacional puesto que el sector es el principal generador de divisas para el país y concentra la mayor capacidad de procesamiento de soja a nivel global.

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Cerealeras y sus números

La industria aceitera argumenta que las exigencias sindicales actuales son desmedidas en comparación con el resto del sector privado. “El salario promedio del empleo privado registrado ronda los $1,4 millones, mientras que la categoría inicial aceitera parte de $2,34 millones, una diferencia del 67% por encima del promedio privado formal”.

Y agregan que en las categorías superiores, la diferencia llega hasta el 117%, mientras que el salario promedio ponderado del sector aceitero alcanza los $4,9 millones en mayo de 2026. Es decir, puede haber más altos.

Luego, en el memo que publicó Ciara, sostiene que la evolución salarial muestra una diferencia significativa frente a otros indicadores. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026: el salario aceitero aumentó 361%, mientras que el IPC subió 299%, el dólar aumentó 304% y la soja en pesos subió únicamente 179%.ente. En los próximos días habrá nuevos contactos.