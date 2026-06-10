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A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa

Senadores y diputados nacionales del PJ reclamaron la liberación de la expresidenta y enviaron una carta a la Corte Suprema

10 de junio 2026 · 18:48hs
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Cristina Kirchner salió a saludar a la militancia desde el balcón de San José 1111.

Foto: NA.

Cristina Kirchner salió a saludar a la militancia desde el balcón de San José 1111.

La Cámpora, junto a otras organizaciones políticas y sociales, realizaron este miércoles distintas actividades en la puerta de la casa de Cristina Kirchner al cumplirse un año de la condena que recibió la expresidenta y que la obliga a pasar seis años en prisión domiciliaria.

Durante la jornada, la exjefa del Estado salió al balcón a saludar a sus seguidores e, incluso, entonó el estribillo de la canción “Jijiji”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en alusión al recientemente fallecido cantante Indio Solari, quien era amigo de la familia Kirchner.

Luciendo un suéter verde y un jean, la titular del Partido Justicialista (PJ) se mostró sonriente y agradeció a sus seguidores la muestra de respaldo.

En la puerta de la residencia, en San José 1111 (barrio porteño de Constitución), la convocatoria consistió en “acompañar” a la actual titular del peronismo por ser considerada “víctima de una condena injusta” en el marco de una “persecución política”.

Resto del país

Simultáneamente, se llevaron adelante acciones similares en todo el país para "reclamar su libertad”, como encuentros militantes y actos políticos en los que hicieron foco en “la relación entre la proscripción de la expresidenta y los problemas económicos y sociales que atraviesa la población”.

Asimismo, se montó una radio abierta conformada por diversos sindicatos y, para el final, hubo un acto de cierre en el que se proyectó un video sobre “el empeoramiento de las condiciones de vida de la población desde que se dictó el fallo”.

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La militancia se congregó frente a la casa de la expresidenta.

La militancia se congregó frente a la casa de la expresidenta.

También hubo convocatorias similares en San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia (Chaco), San Juan, Trelew (Chubut) y otras 21 ciudades del interior del país.

Y se sumaron los municipios bonaerenses de Tres de Febrero, Ituzaingó, Hurlingham, San Fernando, Luján, General Rodríguez, Escobar, José C. Paz, Merlo, Tigre, Morón, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, La Matanza y Avellaneda, entre otros.

Mensaje de Kicillof sobre Cristina

Pese a la interna que mantiene con La Cámpora, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al primer año de prisión domiciliaria que cumple Cristina y sostuvo que la condena “fue una enorme infamia a la vista de todos”.

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Desde sus redes sociales, Kicillof señaló que esa pena fue dictada por sectores “alejados de la Justicia y cercanos al poder real”.

Desde el Congreso

Paralelamente, senadores y diputados nacionales de Unión por la Patria (UP) brindaron una conferencia de prensa en el Congreso para rechazar la prisión domiciliaria que cumple desde hace un año la exmandataria por la condena por la causa Vialidad.

“Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina”, se quejó el rosarino Germán Martínez, presidente del bloque en la Cámara baja.

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Los legisladores consideraron que existe arbitrariedad y “proscripción” hacia la expresidenta y, tras la rueda de prensa, enviaron una carta a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para reclamar que se ponga fin a esa situación al cumplirse un año de su prisión domiciliaria.

Asimismo, Martínez les envió un mensaje a sus pares de todos los frentes políticos. “Lo decimos con mucho respeto, pero también con mucha convicción: las fuerzas políticas democráticas en la Argentina no pueden permanecer calladas ni mirando para otro lado frente a todas las arbitrariedades cometidas contra Cristina”, aseveró.

Y les advirtió que “el silencio, y en muchos casos la convalidación de este accionar, no impedirá que esos rasgos antidemocráticos terminen más temprano que tarde recayendo sobre la totalidad del sistema institucional político de la Argentina”.

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