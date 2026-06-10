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En plena investigación de su patrimonio, Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

En la Casa Rosada aseguran que eso facilita la presentación de una declaración jurada con menos detalles. Y aclaran que no ingresarán a ningún blanqueo

10 de junio 2026 · 16:01hs
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Bettina Angeletti y Manuel Adorni.

Foto: Archivo / La Capital.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la ley Nº 27.799, que permite presentar una declaración jurada menos detallada. La decisión de ambos salió a la luz en medio de la investigación al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Asimismo, el movimiento de Adorni se registró en la previa de la presentación de su detalle patrimonial ante la Oficina de Anticorrupción (OA).

Esta mañana ingresó el pedido del jefe de Gabinete a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) para su adhesión, días después del realizado por su esposa, Bettina Angeletti.

La Rosada dice que no habrá blanqueo

El régimen permite facilitar la declaración y que los datos lo recopile Arca. Si bien la adhesión los habilita a blanquear el dinero no declarado, en la Casa Rosada aclararon que no habrá ningún movimiento de ese tipo.

Se trata de una modalidad especial a la que pueden adherir las personas que cumplan ciertos requisitos y facilita la presentación de la declaración jurada anual. De ese modo, Arca confecciona un premodelo que la persona puede modificar, confirmar y presentar.

>>Leer más: Caso Adorni: la Justicia avanzó en un dato clave para la investigación

"Permite la optimización de procesos y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al tiempo que reduce la carga administrativa", sostiene el organismo en su página web.

A diferencia del régimen tradicional, el esquema simplificado no exige informar la evolución patrimonial ni detallar los consumos personales, aunque mantiene sin cambios la forma en que se calcula el impuesto a pagar.

La primera en adherir fue Angeletti y esta mañana lo hizo el funcionario, que ultima detalles para hacer público el movimiento de su situación patrimonial.

Los elogios previos de Adorni

Adorni volvió a quedar en el centro de la escena tras confirmarse su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta que el propio funcionario había elogiado públicamente meses atrás.

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A través de una publicación realizada el 26 de diciembre de 2025 en su cuenta de X, Adorni definió a la denominada ley de inocencia fiscal como una de las iniciativas que “probablemente quede en la historia grande” del país.

Reacciones en la oposición

Paralelamente, referentes y legisladores nacionales de la oposición apuntaron contra el jefe de Gabinete y su esposa por haber adherido al Régimen Simplificado de Ganancias. Y le exigieron a Adorni que presente la declaración jurada, que tiene como fecha tope el lunes próximo.

Esteban Paulón (Hacemos Nuestro País), Nicolás Trotta e Itaí Hagman, del peronismo, y Pablo Juliano y Martín Lousteau, de la Unión Cívica Radical (UCR), repudiaron la posición que tomó el funcionario libertario respecto de la documentación perteneciente a su patrimonio y la demora de su presentación ante la Justicia, en medio de la investigación que atraviesa por enriquecimiento ilícito.

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