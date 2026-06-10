En plena investigación de su patrimonio, Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

En la Casa Rosada aseguran que eso facilita la presentación de una declaración jurada con menos detalles. Y aclaran que no ingresarán a ningún blanqueo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la ley Nº 27.799, que permite presentar una declaración jurada menos detallada . La decisión de ambos salió a la luz en medio de la investigación al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito .

Asimismo, el movimiento de Adorni se registró en la previa de la presentación de su detalle patrimonial ante la Oficina de Anticorrupción (OA) .

Esta mañana ingresó el pedido del jefe de Gabinete a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) para su adhesión, días después del realizado por su esposa, Bettina Angeletti .

El régimen permite facilitar la declaración y que los datos lo recopile Arca . Si bien la adhesión los habilita a blanquear el dinero no declarado, en la Casa Rosada aclararon que no habrá ningún movimiento de ese tipo .

Se trata de una modalidad especial a la que pueden adherir las personas que cumplan ciertos requisitos y facilita la presentación de la declaración jurada anual. De ese modo, Arca confecciona un premodelo que la persona puede modificar, confirmar y presentar.

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"Permite la optimización de procesos y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al tiempo que reduce la carga administrativa", sostiene el organismo en su página web.

A diferencia del régimen tradicional, el esquema simplificado no exige informar la evolución patrimonial ni detallar los consumos personales, aunque mantiene sin cambios la forma en que se calcula el impuesto a pagar.

La primera en adherir fue Angeletti y esta mañana lo hizo el funcionario, que ultima detalles para hacer público el movimiento de su situación patrimonial.

Los elogios previos de Adorni

Adorni volvió a quedar en el centro de la escena tras confirmarse su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta que el propio funcionario había elogiado públicamente meses atrás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2004740422263042320&partner=&hide_thread=false La “Ley de inocencia fiscal” probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica.



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) December 27, 2025

A través de una publicación realizada el 26 de diciembre de 2025 en su cuenta de X, Adorni definió a la denominada ley de inocencia fiscal como una de las iniciativas que “probablemente quede en la historia grande” del país.

Reacciones en la oposición

Paralelamente, referentes y legisladores nacionales de la oposición apuntaron contra el jefe de Gabinete y su esposa por haber adherido al Régimen Simplificado de Ganancias. Y le exigieron a Adorni que presente la declaración jurada, que tiene como fecha tope el lunes próximo.

Esteban Paulón (Hacemos Nuestro País), Nicolás Trotta e Itaí Hagman, del peronismo, y Pablo Juliano y Martín Lousteau, de la Unión Cívica Radical (UCR), repudiaron la posición que tomó el funcionario libertario respecto de la documentación perteneciente a su patrimonio y la demora de su presentación ante la Justicia, en medio de la investigación que atraviesa por enriquecimiento ilícito.