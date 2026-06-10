Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

El ataque ocurrió en Garibaldi al 2900, zona sur de Rosario, misma cuadra donde a fines de mayo un adolescente fue herido en un ataque con trasfondo similar

Y dale con el Churro: más de 20 balazos en zona sur para dejar un mensaje a un preso

Una casa de la zona sur de Rosario fue blanco de un ataque a balazos ejecutado con el objetivo de dejar un mensaje a un preso de la cárcel de Piñero. El destinatario fue Claudio Nahuel "Churro" Canavo , mismo nombre que apareció en varios hechos violentos desde comienzo de año.

En esta ocasión la balacera fue contra una casa de Garibaldi al 2900, donde una mujer que habita allí denunció el ataque pasadas las 3. En la misma cuadra, a fines de mayo, un adolescente había resultado herido en otro hecho en el que se halló un mensaje a la misma persona.

Claudio Nahuel Canavo, alias Churro, está preso en la cárcel de Piñero. Cumple una condena a 17 años de prisión como autor de cuatro balaceras contra edificios vinculados a jueces que habían intervenido en investigaciones a la banda Los Monos.

Más de 20 balazos

El hecho de este miércoles ocurrió cerca de las 3.15. Una mujer de 32 años denunció que escuchó varios disparos y el impacto de un piedrazo contra su casa. Al salir alcanzó a escuchar una moto que escapaba del lugar y encontró una nota en la vereda.

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El mensaje, dirigido al Churro Canavo, hacía alusión a delitos cometidos desde la cárcel. Un contenido similar al hallado en otras ocasiones y también en ataques en los que mencionan a otros presos. El denominador común es que, de alguna manera, delatan que son reclusos que gozarían de ciertos beneficios.

La mujer declaró que escuchó que los disparos "venían desde la esquina", lo que sugiere que el autor del ataque gatilló desde la moto en movimiento. Los agentes de la Policía de Investigaciones recogieron 21 vainas calibre 9 milímetros y advirtieron tres impactos contra un auto que estaba estacionado afuera.

Delatan al Churro

El Churro Canavo, condenado en 2021 a 17 años de prisión en un juicio abreviado como uno de los autores de la saga de ataques a objetivos judiciales ocurridos en 2018, es mencionado de manera reiterada desde inicios de año. En febrero pasado, su nombre apareció tras dos ataques ocurridos en menos de 48 horas en distintas partes de la ciudad, uno de ellos contra un supermercado del barrio La Sexta que dejó a un cliente herido.

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El 20 de mayo pasado Canavo fue escrachado en el mensaje hallado tras otra balacera. En esa ocasión fue contra una vivienda de Crespo al 3900, una cuadra donde incluso han ocurrido homicidios y donde tienen domicilio personas vinculadas al delito.

Días más tarde se registró otra balacera con mismo trasfondo, en esa ocasión en la misma cuadra donde ocurrió el ataque de este miércoles a la madrugada. En esa oportunidad resultó herido un adolescente de 16 años que recibió un balazo en una pierna. Fue el saldo de otra balacera ejecutada con el solo fin de mencionar al Churro Canavo.