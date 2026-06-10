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Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación que requirió La Libertad Avanza

Los documentos incluyen desde aspectos de la licitación hasta planos, cuestiones técnicas y detalles del deterioro en el que se encuentra el conducto Piaggio

10 de junio 2026 · 15:03hs
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Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación que requirió La Libertad Avanza

La Municipalidad presentó este miércoles toda la documentación referente a los trabajos de reconversión de la costa norte en el marco de una audiencia judicial que se convocó tras una medida interpuesta por el bloque de concejales de La Libertad Avanza.

Así, en sede judicial se presentó documentación relativa al procedimiento licitatorio, pliegos, antecedentes administrativos, planos, anexos técnicos, estudios e informes vinculados a la intervención proyectada, todo lo cual permite verificar el grado de desarrollo, análisis y respaldo técnico-administrativo del proyecto.

Entre la documental incorporada se destaca la información técnica referida al estado de deterioro del conducto Piaggio, cuya situación exige una reparación urgente. Según se destacó, esta información pone de relieve que la intervención no responde únicamente a una decisión de puesta en valor urbana, sino también a una necesidad concreta de saneamiento, infraestructura y seguridad pública.

Detalles de la obra

Entre los documentos presentados hay elementos vinculados a la planificación integral de la obra, su emplazamiento, características técnicas, modalidad de ejecución y antecedentes de evaluación administrativa. "Esto acredita que el proyecto cuenta con documentación respaldatoria suficiente y que no se trata de una actuación improvisada, clandestina ni carente de sustento técnico", se destacó desde el Ejecutivo.

En tal sentido, durante la audiencia se puso de manifiesto que la administración brindó amplia y completa información sobre los antecedentes, características, alcances, financiamiento, aspectos técnicos y procedimiento de las obras proyectadas, incorporando al expediente la documentación correspondiente.

Según se destacó, "quedó acreditado que la Municipalidad ha dado respuesta a los pedidos de información formulados y ha mantenido una conducta de plena colaboración y transparencia, aportando los elementos necesarios para el adecuado conocimiento y análisis del proyecto por parte de todos los interesados".

La audiencia permitió a las partes exponer sus respectivas posiciones, quedando la cuestión en estado de continuar su trámite conforme las decisiones que oportunamente adopte el tribunal.

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