En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario

La ciudad registró 57 víctimas fatales menos que hace tres años. También cayeron las alcoholemias positivas, los excesos de velocidad, las picadas y el uso de motos sin casco

Las víctimas fatales por siniestros viales se redujeron un 36% en Rosario durante los últimos tres años , según datos que difundirá este miércoles la Municipalidad en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial . La cifra equivale a unas 57 muertes menos y refleja una tendencia sostenida de descenso en los indicadores más graves vinculados al tránsito.

Los registros oficiales son alentadores, en un contexto marcado por el endurecimiento de los controles, la incorporación de tecnología, cambios normativos y campañas de concientización.

Uno de los cambios más notorios se produjo a partir de la implementación de la ordenanza de Alcohol Cero.

Según los datos municipales, hace cinco años alrededor del 13% de los controles de alcoholemia daban resultado positivo. Actualmente ese porcentaje se ubica por debajo del 3%.

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Al mismo tiempo, la cantidad de controles realizados en la ciudad creció de manera sostenida, pasando de unos 30 mil a cerca de 50 mil anuales.

Desde el municipio destacaron que también disminuyeron los casos con altos niveles de alcohol en sangre, una de las conductas de mayor riesgo al volante.

Fuerte caída de los excesos de velocidad

La reducción de las infracciones por velocidad aparece como uno de los indicadores más contundentes. Los casos de conductores que circulaban a más de un 50% por encima del límite permitido pasaron de 4.192 en 2023 a 1.188 en 2025. La caída fue del 72% en apenas dos años.

También descendieron los excesos de velocidad de hasta un 50% por encima de lo permitido. En 2023 se detectaron 33.268 infracciones de este tipo y en 2025 fueron 15.371, una reducción superior al 53%.

Incluso las infracciones por circular hasta un 25% por encima de la velocidad máxima permitida mostraron una baja sostenida. Los registros pasaron de 98.286 casos en 2023 a 77.412 en 2025.

Menos motos sin casco y menos picadas

Otro de los datos destacados corresponde al uso del casco en motociclistas. Las infracciones por circular sin protección pasaron de 38.476 en 2024 a 18.584 durante 2025, lo que representa una caída del 51,7%.

La tendencia también se observó en las picadas ilegales. Mientras que durante 2024 se detectaron 21 casos, en 2025 la cifra se redujo a apenas tres.

Según el municipio, la actualización del Código de Convivencia permitió endurecer las sanciones para este tipo de conductas y sumar nuevas herramientas para prevenir situaciones de riesgo.

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Cómo funciona el sistema de videocontrol

Una de las principales apuestas del municipio fue la expansión del Sistema de Detección Electrónico de Infracciones de Tránsito, conocido como Videocontrol.

Desde 2022 se incorporó una red de monitoreo que actualmente cuenta con 70 puntos fijos capaces de detectar exceso de velocidad, cruces de semáforos en rojo, invasión de sendas peatonales, circulación por carriles exclusivos y motociclistas sin casco.

El sistema se complementa con radares móviles, controles de estacionamiento y tótems informativos instalados en distintos corredores de la ciudad.

Los datos muestran que las infracciones por cruzar semáforos en rojo también disminuyeron. Después de superar las 101 mil actas en 2024, durante 2025 se registraron 88.112, una baja del 13%.

Educación vial y cambios culturales

La estrategia municipal incluyó además programas educativos y campañas permanentes de concientización.

Entre 2024 y lo que va de 2026, más de 30 mil personas participaron de talleres, capacitaciones y actividades vinculadas a la seguridad vial. Las propuestas alcanzaron a estudiantes, conductores principiantes, trabajadores y motociclistas, con acciones desarrolladas en escuelas, empresas y el Parque Infantil de Educación Vial.

Dentro del programa "Siempre Casco", por ejemplo, se entregaron más de 2.300 cascos desde 2024 para fomentar una conducción más segura.

Los próximos desafíos

De cara a los próximos años, la Municipalidad anunció que continuará ampliando las políticas vinculadas a la movilidad segura y sustentable.

Entre los objetivos figura la expansión del sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici hasta alcanzar las 100 estaciones y la modernización integral de la red semafórica.

El nuevo esquema prevé incorporar herramientas de inteligencia artificial para optimizar la circulación, mejorar la gestión del tránsito y fortalecer la seguridad vial.

Desde el municipio sostienen que la combinación de controles, tecnología, educación y obras urbanas permitió modificar conductas de riesgo y reducir la gravedad de los siniestros, una tendencia que buscarán consolidar en los próximos años.