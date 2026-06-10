La Capital | Información General | Papa

El Papa conmemoró la muerte de Antoni Gaudí con una misa en la Sagrada Familia

En el centenario de la muerte de su arquitecto, León XIV elogió la monumental basílica como una obra maestra de “piedras, colores y luz”

10 de junio 2026 · 19:42hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Papa conmemoró la muerte de Antoni Gaudí con una misa en la Sagrada Familia

El Papa León XIV elogió el miércoles la basílica de la Sagrada Familia como una obra maestra de “piedras, colores y luz”, al conmemorar el centenario de la muerte de su arquitecto, Antoni Gaudí, con una misa bajo sus elevadas agujas.

León calificó el templo inconcluso de Gaudí en Barcelona, uno de los monumentos más visitados del mundo, como un “signo de unidad y armonía para toda España”, un proyecto de construcción en curso como el viaje de toda la vida que hacen todos los cristianos para encontrar a Dios.

>> Leer más: El Papa León XIV congregó más de un millón de fieles en una misa en Madrid

“Todos somos piedras vivas de este edificio”, dijo León desde el altar de la basílica, con el rey Felipe VI y la reina Letizia sentados a su lado y un coro de cientos de voces llenando la imponente basílica con su canto.

La celebración marcó el momento culminante de la visita de una semana de León a España, la primera de un Papa en 15 años a un país europeo que alguna vez fue firmemente católico y que, como muchos otros, experimentó tendencias de secularización.

2026-06-10 sagrada familia papa 82383299

El viaje, sin embargo, puso de relieve cómo el país de 50 millones de habitantes, que vivió una crisis religiosa tras el fin de su dictadura del siglo XX, aún cuenta con muchos católicos fieles que acudieron en masa para dar la bienvenida al Papa estadounidense.

Decenas de miles de personas se congregaron alrededor de la Sagrada Familia para el evento, con calles cerradas al tráfico y una fuerte presencia policial debido a la asistencia de la pareja real y del primer ministro, Pedro Sánchez. Las multitudes permanecieron para ver un espectáculo de luces que acompañaría la consagración por parte de León de la torre final de la basílica, llamada de Jesucristo, que la convirtió en la iglesia más alta del mundo.

2026-06-10 sagrada familia papa 82384302

Por la mañana, León celebró un monumento sagrado más antiguo, viajando a Montserrat, un complejo montañoso a las afueras de la ciudad muy querido por muchos catalanes. El complejo, que incluye una abadía benedictina del siglo XI y una basílica del siglo XVI, es venerado por su estatua de la Virgen Negra y alberga un coro de niños que existe desde el siglo XIII y es el más antiguo de Europa.

En los últimos años, la abadía de Montserrat enfrentó numerosas acusaciones de sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero y fue incluida en el informe de 800 páginas del defensor del pueblo español sobre la crisis en 2023. El informe halló 15 víctimas y tres presuntos agresores vinculados a la abadía.

Noticias relacionadas
El aguinaldo es un beneficio de los trabajadores en relación de dependencia.

¿Cuándo cobro el aguinaldo? Quiénes lo reciben y cómo calcularlo

fue piloto en air canada en 900 vuelos durante 17 anos, pero con una licencia falsa

Fue piloto en Air Canada en 900 vuelos durante 17 años, pero con una licencia falsa

islandia encabeza la lista de los paises mas seguros del mundo

Islandia encabeza la lista de los países más seguros del mundo

Becas Progresar: cuánto es el monto en octubre, cuáles son los requisitos y cuál es la fecha límite

Ansés: quiénes pueden cobrar las Becas Progresar y cuáles son las fechas de pago en junio 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Lo último

Newells ya tiene programados los cinco amistosos que jugará en la pretemporada

Newell's ya tiene programados los cinco amistosos que jugará en la pretemporada

Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

El Papa conmemoró la muerte de Antoni Gaudí con una misa en la Sagrada Familia

El Papa conmemoró la muerte de Antoni Gaudí con una misa en la Sagrada Familia

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

El Peugeot 208 estaba guardado en una cochera de San Martín al 400 y tenía pedido de secuestro por un robo
Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron
Política

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados
La Región

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia
Policiales

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado
Policiales

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual
Policiales

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Ovación
Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Ruido del bueno en el Fangio pero antes espectáculo en el Monumento a la Bandera

Ruido del bueno en el Fangio pero antes espectáculo en el Monumento a la Bandera

Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Policiales
Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

La Ciudad
Los docentes de la UTN aceptaron el aumento salarial como un ajuste a cuenta de la deuda
La Ciudad

Los docentes de la UTN aceptaron el aumento salarial "como un ajuste a cuenta de la deuda"

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación

Docentes universitarios rosarinos analizan si levantan o confirman el paro de la semana próxima

Docentes universitarios rosarinos analizan si levantan o confirman el paro de la semana próxima

Dónde donar ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado
La Ciudad

Dónde donar ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario
Zoom

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos
Policiales

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados
Policiales

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada
Policiales

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

El tiempo en Rosario: un miércoles que no mejora, con neblina y nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles que no mejora, con neblina y nubes

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda
La Región

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda

Alertan por la falta de seguridad en las instalaciones eléctricas de Rosario

Por Matías Petisce
La Capital

Alertan por la falta de seguridad en las instalaciones eléctricas de Rosario

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación
Economía

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria
Policiales

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos
La Ciudad

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos

A un año de la condena firme a Cristina Kirchner: cuándo podrá pedir la libertad condicional
Política

A un año de la condena firme a Cristina Kirchner: cuándo podrá pedir la libertad condicional

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas
Policiales

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newells en el Coloso
Ovación

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newell's en el Coloso

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe
Politica

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país
Economía

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril
Economía

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Por Carlos Durhand
Ovación

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Encontraron a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba
Información General

Encontraron a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba