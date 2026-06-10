El Papa conmemoró la muerte de Antoni Gaudí con una misa en la Sagrada Familia

En el centenario de la muerte de su arquitecto, León XIV elogió la monumental basílica como una obra maestra de “piedras, colores y luz”

El Papa León XIV elogió el miércoles la basílica de la Sagrada Familia como una obra maestra de “piedras, colores y luz”, al conmemorar el centenario de la muerte de su arquitecto, Antoni Gaudí, con una misa bajo sus elevadas agujas.

León calificó el templo inconcluso de Gaudí en Barcelona, uno de los monumentos más visitados del mundo, como un “signo de unidad y armonía para toda España”, un proyecto de construcción en curso como el viaje de toda la vida que hacen todos los cristianos para encontrar a Dios.

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“Todos somos piedras vivas de este edificio”, dijo León desde el altar de la basílica, con el rey Felipe VI y la reina Letizia sentados a su lado y un coro de cientos de voces llenando la imponente basílica con su canto.

La celebración marcó el momento culminante de la visita de una semana de León a España, la primera de un Papa en 15 años a un país europeo que alguna vez fue firmemente católico y que, como muchos otros, experimentó tendencias de secularización.

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El viaje, sin embargo, puso de relieve cómo el país de 50 millones de habitantes, que vivió una crisis religiosa tras el fin de su dictadura del siglo XX, aún cuenta con muchos católicos fieles que acudieron en masa para dar la bienvenida al Papa estadounidense.

Decenas de miles de personas se congregaron alrededor de la Sagrada Familia para el evento, con calles cerradas al tráfico y una fuerte presencia policial debido a la asistencia de la pareja real y del primer ministro, Pedro Sánchez. Las multitudes permanecieron para ver un espectáculo de luces que acompañaría la consagración por parte de León de la torre final de la basílica, llamada de Jesucristo, que la convirtió en la iglesia más alta del mundo.

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Por la mañana, León celebró un monumento sagrado más antiguo, viajando a Montserrat, un complejo montañoso a las afueras de la ciudad muy querido por muchos catalanes. El complejo, que incluye una abadía benedictina del siglo XI y una basílica del siglo XVI, es venerado por su estatua de la Virgen Negra y alberga un coro de niños que existe desde el siglo XIII y es el más antiguo de Europa.

En los últimos años, la abadía de Montserrat enfrentó numerosas acusaciones de sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero y fue incluida en el informe de 800 páginas del defensor del pueblo español sobre la crisis en 2023. El informe halló 15 víctimas y tres presuntos agresores vinculados a la abadía.