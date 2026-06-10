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Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Este miércoles, en Empalme Graneros, familiares de alumnos quisieron linchar a un portero y tuvo que intervenir la Policía

10 de junio 2026 · 09:46hs
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Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Un violento episodio se produjo este miércoles a la mañana frente al Jardín de Infantes N° 261 Paulo Freyre, en Cabal y La República, tras una denuncia de presunto abuso sexual a un niño de 4 años. En la reyerta se trabaron a golpes de puños padres de alumnos y efectivos de la Policía provincial.

Según las primeras informaciones, los padres acusaban a un portero de la institución como responsable de la agresión al niño e intentaron lincharlo. Para que eso no ocurriera tuvieron que intervenir los agentes.

Hubo golpes de puño y también disparos al aire con bala de goma. La persona denunciada por los abusos fue detenida por la policía, pero eso no logró disipar la bronca de los padres. Se trata de un hombre de unos 60 años que trabaja como portero y también en el comedor de la institución.

abuso en Jardín de infantes 261

La situación escaló en tensión y llegaron al lugar también efectivos de Gendarmería Nacional y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. Una mujer tuvo que ser atendida por una descompensación producto de una crisis de nervios en medio de los forcejos con la Policía.

Uno de los papás que estaba en el lugar le contó a LT8 que la persona señalada como presunto abusador “ya tuvo una denuncia hace un mes atrás. La mamá de un nene con autismo denunció que el chico había sido abusado y las autoridades le pidieron que cambien del escuela al chico, y al potero lo dejaron en el mismo lugar”.

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“Hoy, otra madre contó que su hija le manifestó que el mismo hombre es malo y que le ponía cinta adhesiva en la boca a los chicos y los dejaba atados. Los directivos tienen que dar explicaciones. Sabemos que la mamá fue al Ministerio de Educación y no le dieron respuestas. No es la primera vez que ocurre algo así. Si las autoridades indagan un poco más seguro aparecerán más casos", reclamó el padre.

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Otro testimonio de abuso sexual a un nene

Sin poder contener las lágrimas, una mujer narró ante LT8 que su hijo le había contado que "este hombre (por el portero) lo había llevado a una casita que está en la parte de atrás y lo había manoseado. Me contó que le picaba la cola y que este hombre le hizo mal con el dedo, que lo había lastimado con la uña. Entonces le pregunté por qué no me había contado y me respondió: 'yo tenía miedo porque me dijo que nos iba a pegar con un palo a vos y a mí'".

La mujer contó que llevó a su hijo en el hospital y que allí le dijeron que "no presentaba signos de penetración, pero tenía la cola colorada. De ahí me fui a la Fiscalía (de Delitos Sexuales) y me dijeron que tenía que esperar. Y la Policía en lugar de estar con nosotros, nos cagan a tiros a nosotros. Eso no se hace con los chicos. Ese hombre tiene que estar preso".

"Resulta que ahora, después del caso de mi hijo, apareció otro testimonio. Un chico que tiene autismo y también era abusado. La directora protegió a este hombre porque hubo una denuncia anterior. Y la Policía, en lugar de estar con nosotros, está con ellos. La directora nos tiene que dar una respuesta. Yo sospechaba que pasaba algo en la escuela porque el nene se hacía pis encima y yo lo seguía llevando a la escuela, pensando que era un lugar seguro. Nunca pensé que le pasaría algo así".

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