Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

Josué U. quedó en prisión preventiva mientras avanza la causa judicial que lo tiene imputado por abuso sexual en el asalto ocurrido en Mendoza al 3300

El MPA había pedido la captura de Josué Alexis Urquia por el intento de abuso sexual y robo a una empleada en comercio de barrio Echesortu

El caso del delincuente que golpeó, mordió y manoseó a una joven empleada de una mueblería de barrio Echesortu , en un violento robo que fue registrado por las cámaras de video del lugar, tuvo ayer su primera novedad judicial. Josué Alexis U., de 33 años, fue imputado formalmente en una audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Penal por los delitos de robo y abuso sexual.

El juez de Primera Instancia Albo Bilbao Benítez hizo lugar a la acusación que presentó la fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra la Integridad Sexual Julia Feldman, y también ordenó que el hombre quede en prisión preventiva por el plazo de 6 meses con prórroga automática si la funcionaria acusatoria presenta más cargos contra el imputado.

Con el trámite cumplido ayer, el imputado será juzgado por e l violento asalto ocurrido el 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 15.40, en local de Mendoza al 3000. Ese día, el imputado ingresó al comercio y, luego de fingir interés en comprar un mueble, atacó a la empleada con el objetivo de cometer un robo.

Entonces, la joven se resistió y así comenzó un forcejeo con el delincuente. Toda la secuencia fue captada por las cámaras de video vigilancia del negocio. Josué U. comenzó a manosear a la víctima y en un momento llegó a morderle un dedo. En el medio de la pelea, y con la víctima ya herida por los golpes, el ladrón sustrajo unos 100 mil pesos que estaban en una billetera.

Violento asalto en Echesortu

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La fiscal Feldman le atribuyó al hombre “haber abusado sexualmente de la víctima mediante la realización de tocamientos aprovechando la situación de vulnerabilidad generada por la violencia desplegada, mientras de manera reiterada le manifestaba amenazas”.

Tras cometer el robo del hecho del 30 de diciembre, el hombre huyó del lugar, pero en base a las imágenes de video y a otras medidas investigativas, la unidad fiscal especializada en Delitos Sexuales pudo identificarlo y poco después, las autoridades difundieron el pedido de captura junto con su foto.

Cómo detuvieron al acusado

La búsqueda se cerró rápidamente por una notificación de la Justicia de Córdoba. De acuerdo con el registro oficial, el hombre estaba preso desde el primero de enero por otro robo en esa jurisdicción. Es decir, había huido de Rosario y lo habían arrestado en las 48 horas posteriores al incidente en la mueblería del barrio Echesortu.

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A la hora de rastrear sus pasos, la Fiscalía recurrió a grabaciones de las cámaras de la Central de Emergencias 911 y utilizó las herramientas de inteligencia artificial de la Unidad Lince para determinar quién era el ladrón.

De esa manera se pudo establecer que el sospechoso "se tomó un colectivo y un taxi" tras la agresión a la víctima. Lo cierto es que llegó a Córdoba y en el arranque del año fue detenido por robo. A partir del cruce de datos "saltó” el pedido de captura por el violento asalto en Rosario.

El sospechoso fue trasladado a Rosario desde Córdoba este martes y de inmediato enfrentó la audiencia imputativa en la que sumó otro grave delito en su prontuario.