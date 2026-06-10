La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges

A 40 años de su fallecimiento, habrá jam de lectura, música en vivo y micrófono abierto, con entrada gratuita

La Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez celebrará el próximo domingo un homenaje a Jorge Luis Borges una jam de lectura, en coincidencia con la inauguración de la nueva Biblioteca de Estantería Abierta.

La cita será el domingo 14, a partir de las 18, en pasaje Álvarez 1550.

A 40 años del 14 de junio de 1986, cuando Borges fallecía en Ginebra, Suiza, la Biblioteca Argentina rinde homenaje a uno de los escritores más importantes de la lengua castellana con una jam de lectura de su obra. La actividad incluirá música en vivo de las milongas de Borges, a cargo de Gonzalo Miranda y Esteban Vázquez, y un micrófono abierto para que el público pueda leer textos del autor.

El encuentro tendrá lugar en la Sala de lectura Alfredo Lovell, planta baja, el mismo espacio donde Borges estuvo presente el 23 de julio de 1956 para dar una conferencia titulada "El libro", en el marco del aniversario de la institución.

También este domingo se inaugurará la Biblioteca de Estantería Abierta: 400 libros nuevos disponibles para leer en el living del hall de entrada, sin necesidad de realizar ningún trámite. Los libros se toman directamente de la estantería y el espacio cuenta con asientos para quedarse a leer. Quienes deseen llevarse algún volumen a casa pueden hacerlo a través del servicio de préstamo habitual, disponible en la misma planta baja, con un máximo de tres volúmenes por vez.

La Estantería Abierta fue desarrollada por la División Desarrollo de Colecciones de la biblioteca, con el trabajo de las bibliotecarias Gabriela Saloj, Nerina Rendón y Manuel Passadore.