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Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Una mujer de 82 años denunció que los delincuentes ingresaron a plena luz del día y también le arrebataron joyas

10 de junio 2026 · 08:28hs
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El robo ocurrió este martes en Amuchastegui al 900.

Foto: Google Street View.

El robo ocurrió este martes en Amuchastegui al 900.

La policía rosarina confirmó este martes el robo a una mujer en su casa de la zona oeste. El primer reporte oficial indica que la víctima tenía una suma millonaria de dólares y pesos guardada en el domicilio, donde además sustrajeron otros objetos de valor.

La investigación comenzó pasado el mediodía, cuando agentes del Comando Radioeléctrico fueron a inspeccionar una vivienda ubicada en Amuchastegui al 900. Durante el procedimiento constataron que la dueña no presentaba lesiones y que los maleantes le habían arrebatado una importante cantidad de dinero en efectivo.

De acuerdo a la declaración inicial, los ladrones se llevaron un monto equivalente a casi 8 millones de pesos entre los billetes de moneda nacional y los dólares. Por otra parte, la mujer de 82 años denunció que le quitaron alhajas mientras estaban dentro del inmueble.

¿Cómo fue el robo a la anciana en la zona oeste?

Los delincuentes ingresaron a la casa alrededor de las 11 de la mañana, cuando golpearon la puerta a unas pocas cuadras del Mercado de Concentración de Fisherton. La propietaria fue a ver quién estaba en la entrada y dos hombres ingresaron rápidamente para exigirle sus pertenencias.

En total, los autores del robo reunieron dos millones de pesos argentinos, 4.000 dólares y 70 euros en efectivo. Si bien la víctima no sufrió lesiones, la policía solicitó asistencia médica de una empresa privada durante el operativo posterior en la zona oeste.

>> Leer más: Una mujer de 81 años sufrió un violento robo en su casa de barrio Abasto

Además del dinero, los ladrones tomaron algunas alhajas mientras revisaban la vivienda. Minutos más tarde escaparon del domicilio y las fuerzas de seguridad provinciales llegaron poco después de las 12.30 para abordar el caso.

Después de la denuncia, la Policía de Investigaciones (PDI) recibió aviso sobre el incidente con el fin de profundizar la pesquisa. El registro del operativo quedó a disposición de la Justicia provincial en la subcomisaría 22ª.

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