Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

En los allanamientos solicitados por el fiscal José Luis Caterina secuestraron cocaína, armas y dinero. En total, hay siete detenidos

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que tiene a tres policías demorados.

Ya son siete los detenidos en el marco de una causa por corrupción institucional que investiga el Ministerio Público de la Acusación (MPA). A los tres policías detenidos este martes se sumaron cuatro civiles en más allanamientos realizados en Rosario y Arroyo Seco.

El gobierno provincial describió a los funcionarios detenidos como "delincuentes que utilizan el uniforme policial" . Todavía no trascendió el motivo de las detenciones ni el origen de la investigación que lleva adelante el fiscal José Luis Caterina.

Sin embargo, por lo secuestrado en los operativos, se infiere que se trata de una causa que involucra el manejo de drogas. En uno de los cuatro allanamientos realizados este martes decomisaron 400 gramos de cocaína, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Tres policías y cuatro civiles

La Unidad Especial de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe realizó este martes otros operativos luego de la detención de dos agentes horas antes. Los procedimientos fueron en Rosario y Arroyo Seco, donde el fiscal Caterina ordenó la detención de más policías.

Este martes fueron detenidos Brian Alexis C., de 28 años, y Pablo Jesús M., de 29 años, en un operativo llevado a cabo en Avenida Belgrano al 2000 de Rosario. Más tarde, en Arroyo Seco, fue aprehendido Alberto Rodolfo Q., de 65 años, sobre quien pesaba una orden de captura.

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Con cuatro detenidos previamente, ya son siete las personas que serían imputados por el fiscal Caterina. Tres de ellos son parte de la policía de Santa Fe, por lo cual fue clave la intervención de la unidad Asuntos Internos.

“A estos delincuentes que utilizan el uniforme policial para cometer ilícitos tiene que caerles todo el peso de la ley. Porque existe una inmensa mayoría de efectivos que día a día arriesgan su vida para llevar tranquilidad a los santafesinos y merecen el mayor de los respetos”, señaló el secretario de Gestión Institucional del ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini.