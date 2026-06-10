La Capital | Policiales | Detenidos

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

En los allanamientos solicitados por el fiscal José Luis Caterina secuestraron cocaína, armas y dinero. En total, hay siete detenidos

10 de junio 2026 · 10:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
Más detenidos en una causa por corrupción institucional que tiene a tres policías demorados.

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que tiene a tres policías demorados.

Ya son siete los detenidos en el marco de una causa por corrupción institucional que investiga el Ministerio Público de la Acusación (MPA). A los tres policías detenidos este martes se sumaron cuatro civiles en más allanamientos realizados en Rosario y Arroyo Seco.

El gobierno provincial describió a los funcionarios detenidos como "delincuentes que utilizan el uniforme policial". Todavía no trascendió el motivo de las detenciones ni el origen de la investigación que lleva adelante el fiscal José Luis Caterina.

>> Leer más: Allanamientos: tres policías detenidos y secuestran medio kilo de cocaína, dinero y armas

Sin embargo, por lo secuestrado en los operativos, se infiere que se trata de una causa que involucra el manejo de drogas. En uno de los cuatro allanamientos realizados este martes decomisaron 400 gramos de cocaína, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Tres policías y cuatro civiles

La Unidad Especial de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe realizó este martes otros operativos luego de la detención de dos agentes horas antes. Los procedimientos fueron en Rosario y Arroyo Seco, donde el fiscal Caterina ordenó la detención de más policías.

Este martes fueron detenidos Brian Alexis C., de 28 años, y Pablo Jesús M., de 29 años, en un operativo llevado a cabo en Avenida Belgrano al 2000 de Rosario. Más tarde, en Arroyo Seco, fue aprehendido Alberto Rodolfo Q., de 65 años, sobre quien pesaba una orden de captura.

>> Leer más: "El palo como evangelio": condenan a policía por torturas y robo de cocaína en operativo ilegal

Con cuatro detenidos previamente, ya son siete las personas que serían imputados por el fiscal Caterina. Tres de ellos son parte de la policía de Santa Fe, por lo cual fue clave la intervención de la unidad Asuntos Internos.

“A estos delincuentes que utilizan el uniforme policial para cometer ilícitos tiene que caerles todo el peso de la ley. Porque existe una inmensa mayoría de efectivos que día a día arriesgan su vida para llevar tranquilidad a los santafesinos y merecen el mayor de los respetos”, señaló el secretario de Gestión Institucional del ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini.

Noticias relacionadas
El MPA había pedido la captura de Josué Alexis Urquia por el intento de abuso sexual y robo a una empleada en comercio de barrio Echesortu

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

El robo ocurrió este martes en Amuchastegui al 900.

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Las víctimas del triple crimen de Capitán Bermúdez. Los tres habían llegado a la casa del acusado a realizar una operación cambiaria informal.

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

Sofía Delgado, víctima de un salvaje emicidio

Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso seis meses

Ver comentarios

Las más leídas

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

La increíble revelación de un futbolista español sobre Lionel Messi

La increíble revelación de un futbolista español sobre Lionel Messi

Lo último

Operativo insólito por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta

Operativo insólito por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta

San Lorenzo: murió el exsecretario municipal Pedro Pili Rodríguez

San Lorenzo: murió el exsecretario municipal Pedro "Pili" Rodríguez

Qué dijo Scaloni sobre el reemplazante de Balerdi para el Mundial y la situación de los tocados

Qué dijo Scaloni sobre el reemplazante de Balerdi para el Mundial y la situación de los "tocados"

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Este miércoles, en Empalme Graneros, familiares de alumnos quisieron linchar a un portero y tuvo que intervenir la Policía

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual
En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario
La Ciudad

En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario

Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques
Policiales

Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

Pullaro: No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador
Política

Pullaro: "No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador"

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos
Policiales

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

La increíble revelación de un futbolista español sobre Lionel Messi

La increíble revelación de un futbolista español sobre Lionel Messi

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

Ovación
El mensaje de Lionel Messi a los hinchas en la previa del Mundial: No los vamos a dejar tirados
Ovación

El mensaje de Lionel Messi a los hinchas en la previa del Mundial: "No los vamos a dejar tirados"

El mensaje de Lionel Messi a los hinchas en la previa del Mundial: No los vamos a dejar tirados

El mensaje de Lionel Messi a los hinchas en la previa del Mundial: "No los vamos a dejar tirados"

El Mundial 2026 desde el sillón: TV, día, horario y relatores de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 desde el sillón: TV, día, horario y relatores de la Copa del Mundo

Argelia comenzó a calentar su debut: Le ganaremos a Messi, si Alá quiere

Argelia comenzó a calentar su debut: "Le ganaremos a Messi, si Alá quiere"

Policiales
Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques
Policiales

Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

La Ciudad
En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario
La Ciudad

En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Quieren prohibir el vapeo en bares y espacios cerrados de Rosario

Quieren prohibir el vapeo en bares y espacios cerrados de Rosario

Día de la Bandera: invitaron a Milei, pero hay pocas chances de su presencia

Día de la Bandera: invitaron a Milei, pero hay pocas chances de su presencia

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newells en el Coloso
Ovación

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newell's en el Coloso

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe
Politica

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país
Economía

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril
Economía

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Por Carlos Durhand
Ovación

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Encontraron a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba
Información General

Encontraron a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario
Policiales

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Las protestas amenazan con ensuciar la apertura del Mundial en México
Mundial 2026

Las protestas amenazan con "ensuciar" la apertura del Mundial en México

Fue piloto en Air Canada en 900 vuelos durante 17 años, pero con una licencia falsa
Información General

Fue piloto en Air Canada en 900 vuelos durante 17 años, pero con una licencia falsa

Islandia encabeza la lista de los países más seguros del mundo
Información General

Islandia encabeza la lista de los países más seguros del mundo

Maratea pidió psicopatear opositores al gobierno y reivindicó al Gordo Dan
Política

Maratea pidió "psicopatear" opositores al gobierno y reivindicó al Gordo Dan

Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso seis meses
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso seis meses

La pobreza infantil bajó al 42,3 % en 2025, pero prevén un rebote para este año
Economía

La pobreza infantil bajó al 42,3 % en 2025, pero prevén un rebote para este año

Secuestraron en operativo en Roldán 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras
Policiales

Secuestraron en operativo en Roldán 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras

Perú: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori luchan voto a voto en el escrutinio
El Mundo

Perú: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori luchan voto a voto en el escrutinio

Renovación de la costanera norte: medida judicial frena provisoriamente las obras
La Ciudad

Renovación de la costanera norte: medida judicial frena provisoriamente las obras

Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle
La ciudad

Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle

Profundizan el plan de lucha: docentes de la UNR harán una quinta semana de paro
La Ciudad

Profundizan el plan de lucha: docentes de la UNR harán una quinta semana de paro

Tres heridos graves en un choque entre un camión y una camioneta en Roldán
La región

Tres heridos graves en un choque entre un camión y una camioneta en Roldán

Femicidio de Agostina Vega: quién es La Gringa, la mujer detenida por encubrimiento
Policiales

Femicidio de Agostina Vega: quién es La Gringa, la mujer detenida por encubrimiento