Hola, verano: el viernes inicia la temporada de las piletas Alem

La idea del municipio es ofrecer una alternativa de calidad a bajo costo: la entrada general estará $4.500 y el abono para toda la temporada en $70.000

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

2 de diciembre 2025 · 06:40hs
Desde el municipio comunicaron que la idea fue mantener precios accesibles

Desde el municipio comunicaron que la idea fue "mantener precios accesibles", con la "fuerte decisión de priorizar el bolsillo de los rosarinos" este verano.

Las tradicionales piletas municipales del Parque Alem abrirán sus puertas este viernes, dando inicio a una temporada de verano que busca ofrecer una alternativa recreativa de calidad y a bajo costo. Desde el municipio comunicaron que la idea fue "mantener precios accesibles", con la "fuerte decisión de priorizar el bolsillo de los rosarinos".

Así, la entrada general quedó fijada en $4.500 y el abono para toda la temporada en $70.000, un valor que, comparado con cualquier club de la ciudad, representa apenas una tercera o cuarta parte del costo habitual.

Precios cuidados

Según se informó el Palacio de los Leones, el natatorio comenzará a funcionar desde este viernes, de 9 a 20. Patricio Alday, responsable de Costanera Rosario, remarcó que "se hizo un esfuerzo importante para sostener un esquema tarifario razonable", accesible y alineado con la situación económica actual.

En ese sentido, además de la entrada general y el abono temporada, se incorporaron promociones como la de 4 días por $13.500, y el 3x2 de lunes a jueves para facilitar el acceso de familias y grupos. Además, menores de 8 años no pagan.

Además, quienes necesiten realizar la revisión médica obligatoria podrán hacerlo en las mismas instalaciones, donde se brinda el servicio todos los días. El costo de la revisión médica es de $5.500, mientras que el certificado médico tiene un valor de $5.000 y el certificado odontológico, $6.000. Este control es requisito para el ingreso a la pileta y forma parte de las medidas de seguridad sanitaria dispuestas para la temporada.

Infraestructura

En paralelo al diseño tarifario, se concretaron diversas mejoras en la infraestructura del predio. Los vestuarios fueron completamente reestructurados: antes, los sanitarios de damas y caballeros estaban ubicados en extremos opuestos del complejo, lo que obligaba a los usuarios a atravesar toda la pileta para acceder a su baño correspondiente.

Con la intervención realizada, en ambos laterales del predio (tanto norte como sur) habrá baños para ambos sexos, mejorando la circulación, la comodidad y la seguridad interna.

También se ejecutó la puesta en valor integral del natatorio principal, con trabajos de pintura, reparación de superficies, mejoras en duchas y reacondicionamiento general. El objetivo fue dejar la pileta en óptimas condiciones para el inicio de la temporada y garantizar una experiencia segura y confortable.

Con precios cuidados, promociones específicas y obras de mejora, la apertura de las piletas del Parque Alem se presenta como una de las propuestas más accesibles y atractivas para disfrutar el verano en la ciudad.

"Venimos creciendo en cantidad de público que elige nuestras piletas como una opción vivir el verano. Cada vez más es la gente que se suma y trabajamos fuertemente día a día por mejorar nuestro servicio", expresó Alday.

Obras en la Costanera

Estas remodelaciones se tratan de una serie de obras que estuvo y está realizando la Municipalidad en toda la Costanera norte. Además de los trabajos en el Complejo de Piletas Alem, se desarrollaron mejoras importantes en La Florida.

Entre las principales novedades se destacan los trabajos de renovación realizados en los accesos norte y sur, donde se sumó un nuevo revestimiento de madera en el ingreso norte. Estas mejoras se complementan con la puesta a punto de la infraestructura general del balneario, que busca ofrecer una experiencia más cómoda y segura durante toda la temporada.

Los trabajos de reacondicionamiento no se limitaron a La Florida. En la Rambla Catalunya, donde la entrada es gratuita, el municipio realizó tareas de pintura, renovación de cartelería, mantenimiento de duchas y ampliación de las bajadas náuticas. Como parte de una política de sostenibilidad, también se incorporaron nuevos cestos de residuos con separación en origen.

También a finales de noviembre se realizó una puesta en valor del muelle de Costa Alta. Entre las tareas llevadas adelante se cuentan la reparación y agregado de barandas, el acondicionamiento de la luminaria, la actualización de la señalética, la pintura general y las mejoras en el vallado de ingreso para impedir el acceso de motos y bicicletas, reforzando así la seguridad y la circulación.

Por último, hubo un reacondicionamiento de la bajada náutica pública, en vistas al creciente nivel del río, lo que va a permitir que las embarcaciones lleguen con el trailer al agua.

