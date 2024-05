Una periodista rosarina viaja a Noruega y Suiza para presentar una investigación sobre el Paraná

Con fotos y videos a cargo de Celina Mutti Lovera - fotorreportera del diario La Capital - e ilustraciones especialmente realizadas para acompañar los textos de la historiadora e ilustradora holandesa Saskia Van Drunen, el material tendrá un formato digital de sitio web que fue programado y diseñado por Renzo Costarelli, Nicolás Rojo y Juan March. Además, la labor cuenta con el aval de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Santa Fe y de la Fundación Humedales.

"Paraná extremo", que fue declarado de interés por la Legislatura provincial de Santa Fe, tendrá su primera presentación oficial a finales de este mes en la Universidad de Bergen, Noruega, en el marco del coloquio "The Last Workshop: Latin American and the end of the world (América latina y el fin del mundo)", donde Hiba dará detalles del proceso de trabajo llevado adelante en los últimos meses y pondrá a debatir a partir de estas transformaciones socioambientales profundas las múltiples dimensiones de la idea del "fin del mundo", las amenazas extremas, las nuevas formas de habitar el territorio y la capacidad de respuesta y resiliencia del propio ambiente y de sus habitantes.

La investigación busca darle voz a los propios habitantes del Delta medio (pescadores, apicultores, baqueanos, isleños y maestros), así como a investigadores de áreas como la biología, las ciencias agrarias y las ciencias hídricas.