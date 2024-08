Una noche movida para los bomberos: cuatro incendios en distintos lugares de Rosario

incendio Aldo y Manzo.mp4

Ya en las primeras horas de este jueves, a las 2.30 aproximadamente, los efectivos del Cuartel Oeste de Zapadores tuvieron que acudir a la zona de Irurtia al 8000, donde se había declarado un principio de incendio. Según las primeras informaciones, el siniestro se habría producido por el mal funcionamiento de una estufa.

Auto incendiado en pleno centro

Finalmente, Bomberos Voluntarios de Rosario fueron convocados a San Martín y Urquiza, en la zona céntrica de la ciudad, por el incendio de un vehículo. Se trata de un Renault Sandero que quedó totalmente destruido. El coche estaba estacionado sobre calle Urquiza al 1000. De acuerdo a los testimonios recolectados por LT8 en el lugar, el incendio del Sandero afectó también a otro auto que estaba ubicado detrás.

El propietario de ese segundo coche llegó esta mañana hasta ese lugar y se encontró con que su vehículo ya no estaba: una grúa lo había trasladado a la seccional 2ª porque había sido afectado por las llamas. El dueño del segundo auto afectado parcialmente por el fuego contó a LT8: "Anoche tipo 10 y media salí a la calle y estaba todo normal. Esta mañana fui a buscar el coche y ya no estaba. Personal de Tránsito me dijo que fue tomado en parte por las llamas del auto de adelante y que lo habían trasladado a la seccional 2ª. Esta zona es tranquila, nunca pasó algo así. Mi auto siempre duerme en la calle Urquiza. Las cocheras están caras en la zona, tengo un auto viejo, tengo seguro contra todo riesgo y espero que la compañía lo cubra".

"Me llamó la atención no encontrar el auto. A veces, uno está distraído y pensé que lo había dejado en otro lado. Estaba seguro que lo había dejado atrás del Sandero. Cuando no lo encontré le pregunté al personal de Tránsito y ellos me dijeron que se lo habían llevado. Ahora iré a la seccional 2ª para ver qué daños sufrió mi auto y después pelear con la compañía de seguro para ver qué daños reconocen", agregó.