Una herencia millonaria, 80 audios y una jueza suspendida: el escándalo que sacude a la Justicia de Rosario

La Corte Suprema de Santa Fe apartó a la magistrada Sabina Sansarricq, acusada de filtrar información judicial para favorecer al sobrino de un empresario fallecido. La disputa por el patrimonio, que incluye estaciones de servicio, inmuebles y autos de colección, destapó una presunta trama de favores judiciales.

La Corte Suprema de Santa Fe dispuso la suspensión de una jueza en los Tribunales provinciales. La resolución contra Sabina Sansarricq en el fuero de Familia surgió por la disputa de la herencia de un empresario rosarino cuya viuda reclama buena parte del patrimonio que le correspondía.

"El sobrino y su mujer le birlaron casi todos los bienes" , resumió este martes el abogado Fabio Cerutti Sacco en cuanto a la denuncia que hizo en nombre de su clienta. A través de LT8 , aseguró que ambas personas se aprovecharon de que la legítima dueña tiene una enfermedad mental y además contaron con la complicidad de la magistrada.

Según el demandante, la funcionaria judicial entraba a mirar un expediente que no era de su competencia y le pasaba esa información a una amiga suya . Así, la pareja de esta última consiguió hacerse del patrimonio de su tía, que no había tenido hijos con su esposo.

Sansarricq fue apartada de su cargo a partir de la apertura de un sumario por parte del máximo tribunal provincial . La suspensión aún no tiene un plazo definido, ya que todavía debe hacer su descargo para defenderse.

De acuerdo a la evidencia que reunió Cerutti Sacco, la titular del Juzgado de Familia 7 de Rosario aportó datos clave para interferir con el proceso sucesorio después de la muerte del marido de su clienta. En particular, a la magistrada sólo le tocó intervenir cuando el abogado pidió una revisión de los documentos que supuestamente había firmado para transferir esos bienes.

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El letrado calculó que la desposesión se tramitó a lo largo un año y medio. "Hablamos de un patrimonio enorme. Por ejemplo, dos estaciones de servicio, un departamento, coches de colección", enumeró.

El elemento clave de la investigación fue el teléfono celular de la pareja del sobrino del empresario fallecido. En cuanto al resultado de los peritajes, el representante de la viuda comentó: "Allí aparecen comunicaciones donde le solicita a la jueza información sobre el expediente".

Una herencia y 14 causas en trámite

El intercambio de mensajes se extendió desde noviembre de 2024 hasta mayo del año siguiente. "Hay un cúmulo de comunicaciones importante sobre el mismo tema. Son 80 audios donde dice que hay que hacer esto y lo otro. Es más, en una oportunidad se ofrece a contactar a nuestra clienta para que cambie de abogado", detalló respecto de la respuesta de Sansarricq.

Cerutti Sacco afirma que la magistrada hizo "montones de sugerencias" y se puso a disposición para intervenir en otras causas civiles que están en trámite. En total, hay 14 expedientes vinculados al mismo conflicto familiar.

"Institucionalmente, esto tiene una gravedad inimaginable porque no sabemos el alcance, cómo termina esta historia", advirtió el asesor legal de la esposa del empresario fallecido. Así apuntó que el celular de la pareja del sobrino fue secuestrado nuevamente e indicó: "En este momento se están haciendo las extracciones forenses nuevas, así que ahí adentro podemos encontrar más audios, que es lo que nosotros suponemos".

Así como la suspensión de la jueza tuvo fuertes repercusiones, también expuso una disputa patrimonial que no es menor. El representante de la viuda recordó que de las estaciones de servicio tiene bandera de YPF. "Hay un montón de capital. Hay 80 empleados que deberían de ser empleados de ella y hoy no lo son", concluyó.

Un pedido de expulsión que no prosperó

El denunciante dijo que pidieron "la máxima sanción" ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, aunque finalmente sólo se dispuso una suspensión en vez de la expulsión de Sansarricq. En este sentido, opinó: "El tribunal habrá tenido sus razones y habrá entendido de que esto era para una sanción preventiva".

El abogado se mostró convencido de que la magistrada colaboró con el sobrino de su clienta durante el proceso sucesorio. "Intervenía directamente para entorpecerlo, eso está totalmente acreditado", manifestó.

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Por otra parte, Cerutti Sacco sostuvo que "la Justicia debería tener una mirada más protectora" ante casos como el de la mujer cuya capacidad estaba restringida por cuestiones de salud mental. En cuanto a los antecedentes, remarcó que ella "es la dueña de todo" y no hay otros herederos legítimos porque su marido "no quería tener un hijo" debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad de su esposa.

"Cuando uno advierte que el Poder Judicial metió la mano, hay mucha tristeza", expresó el letrado rosarino. A continuación, concluyó: "Nos da un poco de vergüenza ajena lo que hemos encontrado. Después, uno trata de defender el ámbito donde está y se encuentra con que las críticas que la sociedad hace son correctas".