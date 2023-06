Tragedia en Puerto Norte: el municipio asegura que el ascensor estaba habilitado

El subsecretario de Espacio Público, Luciano Marelli, precisó que el ascensor vinculado a la muerte de un hombre fue clausurado pero aclaró que no había denuncias previas por fallas técnicas.

>>Leer más: Tragedia en Puerto Norte: un hombre murió tras caer por el hueco de un ascensor

El funcionario municipal sostuvo que “es primordial que la maniobra de rescate la realice personal con conocimiento en la materia para no incrementar los riesgos, ya que los ascensores tienen mecanismos de seguridad para frenar y para no abrir las puertas cuando no está el habitáculo. Y los operadores que conocen las máquinas puedan proceder sin mayores riesgos al rescate de las personas sin peligro de asfixia, ya que las cabinas tienen un sistema una ventilación, más allá de que parezcan que están cerradas herméticamente”.

Con respecto al ascensor donde ocurrió el siniestro este domingo a la tarde, el funcionario reiteró que "se habilitó, luego tuvo un inconveniente y tuvo que ser rehabilitado hace unos años. La empresa conservadora tiene que realizar mensualmente tareas de mantenimiento. Y cada edificio que tiene un ascensor tiene la responsabilidad de contratar un servicio de mantenimiento. El ascensor es habilitado por la municipalidad, luego las empresas de mantenimiento son los que realizan las tareas correspondientes. En ese ascensor no tenemos registros en el sistema de ningún tipo de denuncia. Pero respetamos que hay una investigación judicial en marcha”, añadió Marelli.