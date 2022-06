Tensión entre el municipio y manifestantes por los cortes de tránsito frente a la Bolsa

Aumentan los permisos de edificación y crecen los de uso no residencial

Lo cierto es que el municipio tuvo que intervenir acompañado por agentes de la policía provincial para retirar retener colocados por la organización de la protesta, puesto que hubo denuncias de vecinos y transeúntes que al parecer se les había prohibido el paso y la libre circulación por las inmediaciones de Paraguay entre Santa Fe y Córdoba, donde se instaló un escenario.

"Esto lo decidimos nosotros (el municipio), ustedes no son los dueños de la calle. No vamos a prohibir la manifestación, pero tenemos que cuidar a los vecinos. No pueden restringir el paso de personas que quieren ir a sus casas", sentenció Labayru luego de correr las vallas por su cuenta y ante la atenta mirada de los manifestantes de la CCC.

labayru.jpg

En ese sentido, prosiguió: "El municipio ya estás cortando el tránsito, pero aquel que tiene vehículo y tiene que ingresar a su cochera lo puede hacer, más allá del escenario donde ustedes organizaron el acto", a lo que uno de ellos respondió: "Nosotros no queremos tener problemas ni discutir con nadie y queremos que el acto salga de la mejor manera posible".

Entonces, la funcionaria le dio un corte a la situación y concluyó: "¿Saben lo que vamos a hacer? Esas vallas (cercanas al pasaje Alvarez y otras en Santa Fe por Paraguay) no van a estar y aquellas tampoco".

En declaraciones a El Tres TV, Labayru explicó que "es una manifestación y no podemos prohibirla, pero jamás autorizamos algo así (la colocación de vallas a discreción por cuenta de la CCC). Por eso ahora estamos llamando a un fiscal para que de la orden de retirar las vallas, cosa que no está permitido".

A eso se sumó una extensa y prolongada fila de camiones, en su mayoría recolectores de residuos, por Santa Fe desde Buenos Aires hasta Paraguay.