Se agudiza el conflicto con las universidades: los docentes inician este lunes una semana de paro

Reclaman que el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento. Los rectores declararon la emergencia salarial y presupuestaria del sistema

Ante la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento, promulgada el 20 de octubre del año pasado , los docentes de las universidades nacionales inician este lunes un nuevo paro que vaciará durante toda la semana las aulas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) . La medida de fuerza se replicará del 27 de abril al 2 de mayo y ya se proyecta una nueva marcha nacional . La semana pasada, el plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional declaró el sistema en emergencia salarial y presupuestaria .

Desde el gremio que nuclea a los profesores de la UNR ratificaron la huelga que comenzará este lunes, y se extenderá hasta el feriado de Semana Santa, "contra la política de ajuste y vaciamiento del gobierno de Javier Milei". Es la segunda huelga de semana completa que se realiza desde el inicio del ciclo académico , la anterior se realizó entre el 16 y 21 de marzo con un altísimo acatamiento, según destacaron desde la organización sindical.

Esas medidas de fuerza son parte de un plan de lucha más amplio que incluye otro paro de semana completa, entre el 27 abril y el 2 de mayo y la organización de una marcha federal educativa prevista para el mes próximo.

Desde la Coad advirtieron que el gobierno nacional lleva más de 150 días sin cumplir la ley de financiamiento universitario; promulgada el 20 de octubre del año pasado, después de que la Legislatura rechazara el veto del gobierno. Y destacaron que " el presupuesto universitario continúa en un piso histórico afectando directamente al conjunto de la comunidad universitaria : reducción de becas para estudiantes, congelamiento del presupuesto para gastos de funcionamiento, desfinanciamiento para las políticas de investigación y deterioro de las condiciones edilicias".

En la previa de la primera semana de paro, el gobierno nacional fijó de forma unilateral un aumento en los salarios docentes. Un 2,5 % en enero, calculado sobre diciembre, un 2,2 % en febrero y un 2 % en marzo, que los gremios rechazaron ya que señalaron que los incrementos no alcanzan siquiera a cubrir los aumentos de precios de los productos de la canasta básica medidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).

Al mismo tiempo, como el salario mínimo de los profesores sigue congelado desde febrero de 2025, los docentes que menor salario cobran no reciben ningún aumento desde hace 13 meses.

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También la UTN

Por su parte, la federación gremial de docentes de la UTN (Fagdut) ratificó un paro de cinco días que comenzará este lunes "en reclamo de salarios dignos para educación de calidad y para que el Ejecutivo cumpla la vigente ley de financiamiento universitario".

La medida de fuerza se llevará a cabo a lo largo de tres semanas. La huelga en las facultades de la UTN se cumplirá del lunes al miércoles, para continuar el miércoles 8 y el viernes 17 de abril. En esas jornadas no habrá actividades académicas ni de investigación en la facultad regional Rosario de la UTN.

El secretario general del gremio, Ricardo Mozzi, advirtió que muchos profesores se están alejando de la actividad. “Está ocurriendo un éxodo de colegas docentes que no pueden tolerar más ver la heladera vacía”, sostuvo y advirtió sobre las consecuencias de esas renuncias en la formación de los estudiantes.

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En emergencia

El 95° plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, que se realizó el viernes pasado en La Pampa declaró la "emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional".

De esta forma, las máximas autoridades de las instituciones universitarias públicas argentinas manifestaron una "profunda preocupación" por la situación que atraviesa el sistema de educación superior pública, marcada por la restricción presupuestaria, el deterioro salarial y una "creciente incertidumbre para el desarrollo de las funciones sustantivas de nuestras instituciones".

El informe sobre la situación presupuestaria del sistema universitario nacional, presentado en el mismo plenario, es claro. Los montos de las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, "lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario", advierten los rectores.

En lo que respecta a los salarios universitarios, el deterioro del poder adquisitivo es igualmente relevante. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumularon un incremento del 158 %, mientras que la inflación sumada en el mismo período alcanza el 280 %.

La consecuencia es una pérdida de poder adquisitivo de los salarios del orden del 32 %. Lo que podría equipararse a haber recibido 7,3 salarios menos desde noviembre de 2023. "Esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia", advierte el documento del consejo interuniversitario.

Para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios deberían experimentar una recomposición del 47,3 % respecto de los niveles vigentes a febrero de 2026.

Las partidas que se reciben para mantener el funcionamiento de las casas de estudio siguen el mismo camino que el deterioro de los salarios. El poder adquisitivo de los gastos de funcionamiento de las universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de gobierno, el 64 % del que tenía en enero de 2023.

El informe de los rectores advierte que, actualmente, estos fondos se encuentran en torno al 40 % de los valores de enero de 2023 y, en relación con el valor promedio que dicha cuota tuvo entre enero y noviembre de 2023, se han perdido, durante los meses de gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias.

Lo mismo sucede con otras partidas presupuestarias centrales para sostener el funcionamiento del sistema. Como ejemplo, el presupuesto ejecutado el año pasado para fortalecimiento de la ciencia y la técnica en universidades alcanzó apenas al 38,05 % al de lo ejecutado en 2023; el fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria se ubicó en apenas 1,02 %; el que financiaba los montos de las Becas Progresar lo hizo en torno al 26,02 % del nivel de 2023; y aquellos vinculados con el desarrollo de infraestructura universitaria o al acompañamiento a las trayectorias de formación estudiantil de los beneficiarios de las Becas Progresar, en el 0 %.

Más específicamente sobre las Becas Progresar, el presupuesto vigente de los renglones vinculados con su financiamiento y al acompañamiento de trayectorias se redujo un 82 % en términos nominales entre 2026 y 2025, lo que ubica al gasto, en términos reales, más de un 95 % por debajo del valor que tenía en 2023.