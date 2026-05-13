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El sector de la discapacidad se sumó ayer a la Marcha Federal Universitaria en Rosario

La titular de Apridis, Mariel Chapero, remarcó que las personas con discapacidad sufren "la misma política arrasadora que la Universidad"

13 de mayo 2026 · 09:12hs
Referentes del sector de la discapacidad en la marcha universitaria

Referentes del sector de la discapacidad en la marcha universitaria

La Marcha Federal Universitaria, que en Rosario tuvo también expuso una adhesión masiva, recibió el apoyo unánime de los distintos referentes del sector de la discapacidad. Ese que ese colectivo de personas y sus familias se vieron afectados por los ajustes de Javier Milei.

“Nosotros somos destinatarios de la misma política arrasadora que la universidad, leyes que no se aplican y desfinanciamiento absoluto”, afirmó la titular de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), Mariel Chapero, presente junto a otros integrantess de ese colectivo en la masiva movilización en defensa de la Universidad Pública.

Tal como sucede con la ley de financiamiento universitario que el presidente Javier Milei se niega a cumplir, el gobierno nacional también ningunea la norma nacional, también sancionada por el Congreso, que declara el estado de emergencia en discapacidad.

"La misma crueldad"

Ese ley tuvo todo el recorrido necesario para que sea sancionada por los legisladores y, sin embargo, las personas con discapacidades y sus familiares sufren el endurecimiento de las políticas del gobierno de la Libertad Avanza con aumentos arancelarios a cuenta gotas y discrecionales.

>> Leer más: Crisis en discapacidad: aumentaron un 40 % los reclamos en la Defensoría por el corte de prestaciones

“A nivel federal, universidad y discapacidad marchan porque es la misma lógica y la misma crueldad”, enfatizó Chapero, quien agregó que tal como en el caso del sector universitario "la Justicia ha indicado que se tiene que implementar la ley de emergencia en Discapacidad y la ley no se implementa", señaló Chapero.

La titular de Apridis subrayó en ese sentido: “La situación empuja a un retroceso histórico en materia de salud, educación y derechos”.

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