Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol

El extremo había jugado un rato contra Aldosivi y mostró algunas de sus virtudes. Ante Sportivo Belgrano facturó un centro de Enzo Giménez.

Julián Fernández toca de primera y de cachetada para marcar su primer gol en Central.

Como ante Aldosivi, por el torneo Apertura, Central se puso muy rápido en ventaja en el choque contra Sportivo Belgrano por la Copa Argentina. El gol lo hizo Julián Fernández cuando apenas se habían jugado cinco minutos en el estadio de Unión, en Santa Fe.

Fue el primer gol de Fernández en Central, en su primer partido como titular. El extremo entró en el segundo tiempo contra Aldosivi en Mar del Plata y, aunque en cuentagotas, mostró algunas de las virtudes por las que Central fue a buscarlo.

Desde el principio del mercado de pases, el Canalla tenía claro que necesitaba incorporar un extremo. Y el elegido fue el ex-Vélez, que vino del New York City de la MLS y fue el último de los jugadores que se incorporaron a Central.

Contra Aldosivi entró en la convocatoria por primera vez, y este miércoles entró en el once inicial para enfrentar a los cordobeses.

Leer más: Central lo vendió a Inglaterra, arracó bien en la Premier League y ahora juega cada vez menos

Cómo fue el gol de Julián Fernández

Fernández arrancó recostado sobre la izquierda. Iban cinco minutos cuando Ignacio Ovando salió desde el fondo con un pase para Coronel, el lateral la puso en profundidad para a Enzo Giménez, quien hizo la diagonal hacia afuera y tiró el centro desde la derecha. Y el extremo, que llegaba por el lado opuesto, la tocó de primera y de cachetada para mandarla al fondo del arco luego de anticiparse a su marcador.

Fue una gran jugada y una definición perfecta para que Central se pusiera en ventaja ante el equipo de San Francisco. Poco después, el tag "Julián Fernández" ya era tendencia en la red social X a raíz de su gran definición en Santa Fe.

Fernández jugó hasta el minuto 75, cuando fue reemplazado por Giovanni Cantizano. Buen debut del extremo, que ya había insinuado buenas cosas en Mar del Plata.