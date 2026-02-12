La Capital | Información General | diputados

Diputados se encamina a aprobar el nuevo régimen penal juvenil en una sesión caliente

El oficialismo y bloques aliados votarán un nuevo régimen que reduce la edad de punibilidad, incorpora sanciones alternativas a la prisión y reabre un fuerte debate político sobre seguridad, resocialización y criminalización de los jóvenes.

12 de febrero 2026 · 18:27hs
Diputados se encamina a aprobar el nuevo régimen penal juvenil en una sesión caliente

La Cámara de Diputados se encaminaba este jueves a aprobar el proyecto de ley que crea un Régimen Penal Juvenil, y que entre otros aspectos reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Luego de la jura como diputado nacional del ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quien se incorporó formalmente al bloque de Provincias Unidas con dos meses de demora producto de un problema de salud, comenzó el debate de la Ley Penal Juvenil.

La presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos” sino “resocializarlos”.

"Hoy pasa eso salvo algunas provincias que tienen una normativa particular. Hoy el régimen vigente que muchos no quieren modificar ni modificar nunca permite la adopción de vagas medidas restrictivas”, lamentó la cordobesa.

"Nos decían que a partir de acá queremos encarcelar a todos, que la solución no es meter menores adentro de las cárceles. Nosotros con este despacho de mayoría vamos a darle un tratamiento para que la función final de estos establecimientos sea resocializar al menor", apuntó.

Para Rodríguez Machado, “hay muchos que no quieren cambiar nada para que todo siga igual”.

“Si yo les tengo que decir a las víctimas de esos delitos que el Estado no va a hacer nada que todavía no hay suficientes víctimas para actuar, porque no basta con los muertos que hay ahora, con las familias que han perdido gente, con los que les roban todos los días. Dénse cuenta de la crueldad de esa afirmación porque estamos en una nueva Argentina. No hay cifra que pueda ocultar la impunidad en Argentina”.

A criterio de la diputada oficialista, “aún con un solo caso de una muerte tremenda el Estado tiene que tener la facultad de actuar en consecuencia”.

“Otro de los argumentos es que venimos a criminalizar a los pibes. Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión, pero además también existe la posibilidad de que los delitos entre 3 y 10 años de prisión los jueces puedan optar por estas medidas alternativas a la prisión, salvo que mediare muerte de la victima. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó.

Denuncian a "una campaña de marketing" detrás del proyecto

A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz fustigó duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por instalar "una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’.

“Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó.

En su carácter de miembro informante del dictamen de minoría de UxP, la bonaerense destacó que la propuesta del peronismo considera que “los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años y la pena máxima será de 10 años”.

“Parte de una pena proporcional, diferencial con un sistema que los va a juzgar, defender y les va a dar una salida en base a la Constitución. Nos hacemos cargo de eso”, ratificó.

Según Tolosa Paz, “este problema no se soluciona con consignas de marketing, cambiando la edad de punibilidad cada 24 horas como si fuera una juego de póker, sino con responsabilidad política”.

“Acaban de traer un pésimo proyecto, no van a resolver el problema y la argentina después de 45 años necesita un régimen penal juvenil con una mirada diferente, con un Estado que no mire para otro lado. Más seriedad, menos marketing y menos eslóganes”, concluyó.

El massismo apoya la iniciativa del oficialismo

Más allá de que la postura oficial de Unión por la Patria es considerar no punibles a los menores de 16 años, un sector minoritario encabezado por el massista Ramiro Gutiérrez firmó un dictamen alternativo que coincide con el oficialismo en la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

A su entender, “el delito debe tener consecuencias y uno no se debe enojar con el problema”.

Según aclaró, el proyecto firmado por los diputados massistas “difiere sustancialmente con el que ha presentado el Poder Ejecutivo”.

“No hay que bajar la edad de imputabilidad y nada más. Es la construcción de un régimen integral que tenga contemplada todas las posibilidades. El juez debe tener las herramientas para poder responder. Y eso son las cautelares”, señaló.

“Nuestro proyecto tiene 16 medidas cautelares para que un juez pueda intervenir desde el momento cero en que un menor ha cometido un delito”, indicó.

Explicó que el proyecto del Frente Renovador “prevé la privación de la libertad para ocho casos graves”, como asesinatos, torturas y violaciones, pero además “prevé al solución restaurativa, terapéutica, laborativa”.

Bregman: "Solo se criminaliza a los sectores populares"

A su turno, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó hoy que el nuevo Régimen Penal Juvenil que impulsa el oficialismo y sus aliados busca "darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios".

"No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora", advirtió.

Al respecto, cuestionó que "el Gobierno del 'no hay plata' tiene plata para la persecución penal de los pibes".

En tanto, pareció interpelar críticamente al massismo al recordar que el Gobierno de Juan Domingo Perón, lejos de bajar la edad de imputabilidad, la subió en el año 1954.

“Decimos no a la baja de imputabilidad. El que lo vote que sienta vergüenza por lo que está votando. Van a quedar en la historia en el lugar del basurero”, disparó la jefa del bloque de izquierda y referente del PTS.

Detalles del proyecto del oficialismo

Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Noticias relacionadas
El cáncer de colon se detecta en hombres y mujeres, en edades cada vez más tempranas

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Resultados del Quini 6 del miércoles 11 de febrero

Quini con pozo vacante histórico: la millonaria suma que se pone en juego este domingo

quini 6 vacante: el pozo del proximo domingo batira el record historico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

grecia e indonesia vencieron a argentina en el mundial de platos con carne

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Lo último

Otra vez le dijeron que no: los hinchas de Newells no podrán ir de visitantes a la cancha de Banfield

Otra vez le dijeron que no: los hinchas de Newell's no podrán ir de visitantes a la cancha de Banfield

El uso de la capacidad instalada en las industrias cayó al 53,8%

El uso de la capacidad instalada en las industrias cayó al 53,8%

Diputados se encamina a aprobar el nuevo régimen penal juvenil en una sesión caliente

Diputados se encamina a aprobar el nuevo régimen penal juvenil en una sesión caliente

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Simularon el robo de un auto, hicieron una denuncia falsa y cobraron el seguro. Osvaldo Damián Ayala y el suboficial José Alberto Angelini aceptaron en un abreviado la condena a tres años de prisión condicional

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Diputados se encamina a aprobar el nuevo régimen penal juvenil en una sesión caliente
Información General

Diputados se encamina a aprobar el nuevo régimen penal juvenil en una sesión caliente

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y ahora fue seleccionado por la Academia de Barcelona

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

En Newells, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

En Newell's, todo parece encaminado para una salida que genere la chance de otro refuerzo

Ovación
Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis
Ovación

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

Tenis: Argentina recibirá a Turquía en septiembre por el Grupo Mundial I de Copa Davis

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

El cambio reglamentario en el fútbol de Japón con un polémico antecedente del fútbol argentino

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Otro fracaso de Jorge Sampaoli en Brasil: renunció en Atlético Mineiro por los malos resultados

Policiales
Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

La Ciudad
Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años
La Región

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol
OVACIÓN

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Ávila fue el destacado en el triunfo canalla

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Ávila fue el destacado en el triunfo canalla

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves también arranca con alerta amarillo

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta
Política

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia
La Ciudad

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el Mundial de platos con carne
Información General

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras