Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Simularon el robo de un auto, hicieron una denuncia falsa y cobraron el seguro. Osvaldo Damián Ayala y el suboficial José Alberto Angelini aceptaron en un abreviado la condena a tres años de prisión condicional

12 de febrero 2026 · 18:14hs
Un hombre y un suboficial de la policía provincial fueron condenados este jueves en el marco de una causa que investigó la estafa a una aseguradora. Planearon una denuncia falsa por el robo de un auto que terminó compactado y lograron cobrar el seguro.

Las maniobras fraudulentas se realizaron a fines de 2021 y se destaparon a partir de la caída en prisión del autor de un homicidio ocurrido en abril de 2022. En el celular del sospechoso, que terminó condenado por el crimen, había conversaciones que iniciaron una nueva causa por estafa a la compañía de seguros Triunfo.

La investigación del fiscal Alejandro Ferlazzo determinó la participación de Osvaldo Damián Ayala, de 47 años, y del suboficial José Alberto Angelini, de 53 años, que en el momento de los hechos trabajaba en la comisaría 17ª. Este jueves el juez Nicolás Vico Gimena homologó el procedimiento presentado por las partes por el cual los imputados aceptaron la condena a tres años de prisión condicional. Al agente policial se le agregó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El origen de la investigación

Todo comenzó a develarse a partir del asesinato de Omar Fernández, de 55 años, ocurrido el 28 de abril de 2022 en su casa de Biedma al 2500, zona sur de Rosario. Al menos tres personas, dos menores y un adulto, abordaron a la víctima cuando guardaba su Fiat Palio y lo mataron de un balazo en la cabeza para luego llevarse el auto.

El vehículo fue hallado incendiado un día después en una zona rural de Uriburu y Las Palmera, oeste de Rosario. Meses después, en junio de 2022, la investigación del fiscal Ferlazzo condujo a la detención de Elías Gutiérrez en la localidad bonaerense de Korn. En diciembre de ese año aceptó en un procedimiento abreviado la condena a 20 años de prisión.

Con el secuestro del celular surgió información sobre otras actividades delictivas de Guitiérres. Puntualmente se dedicaba a compactar o desarmar autos. En conversaciones con Ayala comenzó a develarse la estafa a la aseguradora.

Denuncia falsa y estafa

El 10 de septiembre de 2021 Ayala denunció ante la aseguradora Triunfo el robo de su Chevrolet Meriva. En ese marco, con la connivencia del suboficial Angelini, formalizó la denuncia en la comisaría 17ª de Rosario.

Por su parte, a Angelini el fiscal Ferlazzo le atribuyó haber aceptado el pago de 6 mil pesos para recibir la denuncia con conocimiento de que el robo del auto era falso. En ese contexto cometió el delito de insertar en un instrumento público declaraciones falsas para probar hechos, conociendo la finalidad de causar un perjuicio.

Con la denuncia hecha, el policía la envió a Fiscalía y así se inició un legajo por la investigación de un robo falso. Sin embargo la causa avanzó y finalmente Ayala cobró el dinero del seguro.

Los cargo que aceptó Ayala son estafa y cohecho. Mientras que para el suboficial Angelini la pena acordada es por los delitos de cohecho y falsedad de instrumento público.

