Otra vez le dijeron que no: los hinchas de Newell's no podrán ir de visitantes a la cancha de Banfield

Los directivos habían iniciado gestiones teniendo en cuenta que el Taladro permite la presencia de hinchas rivales en su estadio.

Newell's se prepara para afrontar dos partidos como visitante, primero contra Deportivo Riestra y luego ante Banfield. El equipo del Parque necesita empezar a ganar en el torneo Apertura, en el que todavía no conoció la victoria y está muy complicado.

Los directivos del club habían iniciado gestiones para poder llevar público visitante a la cancha del Taladro. La decisión de Banfield de permitir la presencia de hinchas rivales alimentó la ilusión y dio pie a esas tratativas.

De hecho, en la fecha que comienza a jugarse este jueves Banfield recibirá a Racing con hinchas de la Academia en las tribunas. Por eso, la posibilidad de que Newell's también contara con el apoyo de su gente no era descabellada.

Aprevide le bajó el pulgar a la idea

Sin embargo, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) acaba de bajarle el pulgar a esa posibilidad. La agencia estatal no autorizó la presencia de hinchas rojinegros en Banfield y por eso el equipo no podrá contar con el apoyo de sus simpatizantes.

La Aprevide ya había negado la posibilidad de que hinchas de Central viajaran a Mar del Plata para el partido del Canalla ante Aldosivi. Y ahora hizo lo mismo con Newell's, a cuyos hinchas no habilitará para ir a Banfield.

La última vez que simpatizantes de un equipo rosarino pudieron viajar a acompañar a su equipo fuera de la ciudad fue cuando Central visitó a Atlético Tucumán, en la cuarta fecha del torneo Clausura pasado. Antes, también habían ido a la cancha de Lanús, por la segunda fecha. Después de eso, nunca más pudieron.