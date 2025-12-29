La Capital | La Ciudad | Salud Mental

Salud mental: advierten un notorio incremento de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía digital

Aseguran que la ruptura de las condiciones materiales de vida y la falta de perspectivas a futuro golpea a niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes

Matías Petisce

Por Matías Petisce

29 de diciembre 2025 · 06:50hs
Incertidumbre generalizada. Aumentan los casos de ansiedad extrema. 

Incertidumbre generalizada. Aumentan los casos de ansiedad extrema. 

Áreas de salud mental de Rosario alertaron por el notorio incremento de intentos de suicidio, consumos problemáticos e padecimientos subjetivos y ludopatía digital, entre otros, a partir del deterioro de las condiciones materiales de vida que golpea niños, adolescentes y adultos jóvenes de Rosario. La falta de perspectivas a futuro, la ruptura de lazos sociales y modelos culturales que fomentan el "éxito inmediato" son los factores predominantes que explican la problemática.

"La situación de la salud mental en adolescentes y jóvenes en Rosario se inscribe en un escenario de creciente demanda asistencial, complejización de los padecimientos subjetivos y profundización de desigualdades sociales", alertó en diálogo con La Capital el director del Observatorio de Salud Mental y Adicciones (Osma) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Ignacio Sáenz, doctor en Psicología y docente de la UNR y UAI.

En ese marco, precisó que la red pública de salud de la Municipalidad de Rosario reporta en los últimos años "un incremento sostenido" de consultas por crisis subjetivas, intentos de suicidio, consumos problemáticos e internaciones vinculadas a estas problemáticas, señalando que adolescentes y jóvenes constituyen hoy el grupo etario "más crítico" en términos de sufrimiento psíquico, demanda asistencial e internaciones.

Agravamiento en salud mental

En este contexto, argumentó que el impacto de las condiciones materiales de vida resulta central. Y apuntó que diversos registros locales muestran que, en niños, niñas y adolescentes aparecen como factores dominantes la exclusión y ruptura de lazos sociales e institucional, problemas de accesibilidad educativa, mientras que en jóvenes adultos emergen con fuerza la precariedad laboral, pérdida de empleo y deterioro de condiciones socioeconómicas.

"Esto confirma que los padecimientos en salud mental no pueden leerse de modo individual o aislado, sino en estrecha vinculación con procesos estructurales de desigualdad, vulnerabilidad social, violencia urbana, narcocriminalidad y pérdida de horizonte de futuro", sostuvo.

En lo referido al suicidio, señaló que la disponibilidad de datos epidemiológicos sistemáticos y actualizados continúa siendo limitada. A su vez, alertó que los datos del departamento Rosario y de la provincia muestran un "aumento sostenido" de muertes por lesiones autoinfligidas, con particular peso en adolescentes y jóvenes.

>>Leer más: ChatGPT y salud mental: dura advertencia del Colegio de Psicólogos de Rosario

"La tasa provincial se ubica aproximadamente en 11,6 por 100 mil habitantes, con alta representación de población entre 15 y 29 años. A nivel nacional, el Ministerio de Salud y Unicef señalan que el suicidio se ha constituido como una de las principales causas de muerte en adolescentes, en un contexto de creciente angustia social, incertidumbre de futuro y marcada presión subjetiva", detalló Sáenz.

En paralelo, precisó que Rosario se registró un incremento de autolesiones, intentos de suicidio y consultas por crisis, junto a un aumento marcado de los consumos problemáticos. "Un 26% de las internaciones en salud mental está asociado directamente a consumos, mientras que en la provincia la demanda de atención por adicciones aumentó de manera significativa en el último período registrado", consignó.

emerger ansiedad.jpg

>> Leer más: Salud mental: alerta por la demanda de "soluciones inmediatas" y la suba del consumo de psicofármacos

En ese contexto, abundó en que a ello se suma la irrupción creciente de la ludopatía y las apuestas online en adolescentes y jóvenes, vinculadas a precariedad económica, ansiedad, falta de perspectivas de futuro y modelos culturales que exaltan el “éxito inmediato”, fenómeno señalado por investigaciones recientes.

"En síntesis, la salud mental de jóvenes en Rosario debe comprenderse como un fenómeno complejo, multicausal y fuertemente atravesado por determinantes sociales, donde convergen crisis económicas y sociales, exclusión educativa y laboral, violencia urbana, consumos problemáticos, autolesiones, intentos y muertes por suicidio, y creciente ludopatía digital", evaluó.

Sáenz recordó que este escenario se articula con los principios rectores de la ley nacional de salud mental (Nº 26.657), que establece un enfoque de derechos, comunitario y con centralidad en la atención en hospitales generales y dispositivos territoriales. La normativa promueve el fortalecimiento de redes territoriales, intersectoriales e interdisciplinarias. "En este marco, la inversión sostenida en salud mental no es solo una necesidad sanitaria, sino también una obligación legal del Estado para garantizar el pleno ejercicio de derechos", sostuvo.

Futuro incierto

"Lo más preocupante son los casos de autolesiones en edades jóvenes a partir de la idea de un futuro incierto", alertó en declaraciones a La Capital la decana de la Facultad de Psicología, Soledad Cottone, respecto de la situación crítica que atraviesa el país en materia de salud mental.

Los datos se desprenden de un informe elaborado en 16 provincias desde 2019 a la fecha, donde alerta sobre el empeoramiento de las condiciones materiales de vida de la población en virtud del desfinanciamiento estatal en salud pública, el desempleo y la falta de oportunidades.

El relevamiento se denomina "situación crítica: la salud mental en Argentina" e indica que entre 2019 y 2025 unas 200 mil personas dejaron de pagar su plan de medicina prepaga, mientras que otro número significativo de personas dejó de tener obra social tras quedarse sin trabajo.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de FePRA (@fepra_arg)

Según indica el estudio, los tratamientos ambulatorios por salud mental aumentaron un 133,8 por ciento, mientras que las internaciones por problemáticas de salud mental aumentaron un 77,2 por ciento.

Consultas críticas

En ese marco hubo un incremento significativo en ansiedad generalizada, cuadros de depresión, problemas para dormir y autolesiones. Esta última problemática es justamente la más preocupante, ya que está asociada a un sector sensible de la población por tratarse de jóvenes.

Cottone evaluó que "este agravamiento en la salud mental es consecuencia de la retirada Estado nacional en políticas públicas, el desfinanciamiento de programas y el deterioro de las condiciones de vida, a los que se suman la precarización del empleo o los despidos, ya que todo esto impacta de manera sensible en la salud pública".

>>Leer más: Salud mental: "Hay una homogeneización de la angustia en estas horas"

Agregó que todo ese marco impacta directamente en lo que el sistema de salud público con las dificultades que acarrean casos como el Hospital Garrahan, el Hospital Bonaparte de salud mental y los grandes centros de salud que tenían cobertura a nivel nacional, al carecer de compatibilidad con los sistemas de salud provinciales, también golpeados por falta de fondos.

A su vez, Cottone puntualizó que "es muy impactante" el nivel de problemáticas por salud mental. En ese marco precisó que se incrementaron las consultas por situaciones relacionadas a las autolesiones, angustias generalizadas, ansiedad extrema, fundamentalmente dadas por las condiciones de incertidumbre.

"Siempre hubo consultas personales, pero en este momento se notan más las consultas muy críticas y de mucha complejidad agravada en salud mental. Y lo que es más preocupante son los casos de autolesiones registrados en la población juvenil, a partir de ideas de un futuro incierto relacionado a las perspectivas vitales", señaló.

Qué hace la Facultad de Psicología de la UNR

La decana comentó que desde la Facultad de Psicología (UNR) se brindan talleres convivenciales en las escuelas para tender redes en chicos y chicas a modo de contención emocional y socioafectiva para paliar las crisis mencionadas.

Aseguró que esas consecuencias "están generalizadas y se dan en todas la provincias, ya que tienen que ver en parte con el deterioro de sus adultos responsables, quienes se ven afectados por la situación económica".

"Al observar esa situación, las pibas y los pibes sienten que no tienen qué futuro habitar, sumado a las consecuencias de lo que fue el proceso de pandemia, que hizo como un retraimiento del lazo social y un deterioro de las condiciones materiales de vida", planteó.

Es por eso que una de las propuestas que trabajan desde la casa de estudios es construir respuestas "más propositivas" para volver a habitar un lazo entre pares y pensar un ideario común para salir de esa idea de pensar que los problemas son individuales y personales.

"Este informe que publicamos es una manera de vincular la importancia de la educación pública. Porque si tenés la posibilidad de estudiar, eso te contiene y te vincula con otros, ya que la universidad no sólo da respuestas, todo el sistema universitario produce salud mental en todos los sentidos", resaltó.

En ese marcó, detalló que esa red de contención se construye desde las ofertas en la Escuela de Oficios de la UNR, proyectos y articulaciones de extensión con el secundario.

"El estudio ha sido por mucho tiempo un lugar de horizonte, de futuro y hoy está puesto en jaque, por eso necesitamos volver a disputar esto, porque pensar en estudiar está ligado a un modelo para armar certidumbre de ese futuro incierto que sienten muchos jóvenes y adultos", aseguró.

Noticias relacionadas
Accidente en las vías en zona sur. Este lunes a la madrugada un tren arrolló a una mujer

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren en zona sur

En el Palacio de los Leones creen que este número refleja una recuperación del comercio, la inversión y la actividad económica local.

Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

la provincia pondra en marcha un programa propio de distribucion de medicamentos esenciales

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

Ver comentarios

Las más leídas

Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Lo último

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren en zona sur

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren en zona sur

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren en zona sur

El siniestro sucedió este lunes a la madrugada en las vías del Ferrocarril Mitre y Avellaneda. La víctima fue derivada al Heca.

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren en zona sur
Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo

Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo

Robo con inhibidores de alarmas: detuvieron a dos sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: detuvieron a dos sospechosos en el Paseo Pellegrini

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste
La Ciudad

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales

Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un campeón con Newells y una joya de Central se unen en el club de su pueblo natal

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Ovación
Sin el atletismo no hubiera llegado a lo que soy y ganar el Mundial fue un logro enorme

Por Rodolfo Parody
Ovación

"Sin el atletismo no hubiera llegado a lo que soy y ganar el Mundial fue un logro enorme"

Sin el atletismo no hubiera llegado a lo que soy y ganar el Mundial fue un logro enorme

"Sin el atletismo no hubiera llegado a lo que soy y ganar el Mundial fue un logro enorme"

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de un conocido: Gastón Ávila

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de un conocido: Gastón Ávila

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90

Policiales
Robo con inhibidores de alarmas: detuvieron a dos sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: detuvieron a dos sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

La Ciudad
Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste
La Ciudad

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia repleto de mercadería en zona sudoeste

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren en zona sur

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren en zona sur

Salud mental: advierten un notorio incremento de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía digital

Salud mental: advierten un notorio incremento de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía digital

Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%

Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Información General

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
El Mundo

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
La Región

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
politica

Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
policiales

Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
Ovación

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
OVACIÓN

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe
Política

Presupuesto 2026: votación dividida entre las bancas de Santa Fe

Goity: No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Goity: "No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, dónde y cuándo quiera"

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto
La Ciudad

Un auto quedó destruido por un incendio en el barrio Abasto

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera
Policiales

Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía en una salidera

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos
La Ciudad

Mercado del Patio: repintan la obra de Pérez Celis y la plaza tendrá nuevos juegos

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026
Información General

Cuándo es el feriado de Carnaval, el primer fin de semana largo del 2026

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi
Economía

La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto
politica

El gobierno cumplió su objetivo y consiguió aprobar el presupuesto

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: cuatro casos en 2025

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Por Tomás Barrandeguy
la region

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Una de las grandes promesas de Newells extendió su contrato hasta fines de 2027
OVACIÓN

Una de las grandes promesas de Newell's extendió su contrato hasta fines de 2027