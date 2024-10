Rosario se suma este miércoles a la Marcha Federal Universitaria

A la espera de que el gobierno avance en el veto a la ley de financiamiento universitario , tal como lo anticipó el presidente Javier Milei apenas el Senado aprobó la norma, docentes, estudiantes, no docentes y rectores se manifestarán este miércoles 2 de octubre en las principales ciudades del país, en una nueva Marcha Federal Universitaria . En Rosario , la concentración será a las 17 en la plaza Montenegro (San Luis y San Martín), para movilizar hacia el Monumento Nacional a la Bandera, donde habrá un acto "en defensa de la educación pública".

La Marcha Federal Universitaria es convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reúne a gremios docentes y no docentes, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Además se suman la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y diversas organizaciones sociales.

A mediados de septiembre, la Cámara Alta nacional aprobó la ley de financiamiento universitario, que propone una actualización bimestral del monto de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, además de un aumento mensual de los salarios de docentes y no docentes según la inflación. Tras su sanción, el presidente prometió un "veto total", como sucedió con la movilidad jubilatoria, con el argumento que se pone en riesgo el equilibrio fiscal y el déficit cero. Sin embargo, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto, la ley universitaria implica un impacto fiscal del 0,14 por ciento del PBI. El gobierno tiene tiempo hasta el jueves para vetar la ley , de lo contrario quedará reglamentada.

La intención es reeditar la masiva movilización realizada en todo el país el pasado 23 de abril. "Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación universitaria, con más intervención en ciencia y tecnología, que nuestras instituciones sean las que les permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía", decía el documento conjunto que se leyó ese día en los distintos actos que se realizaron en el país.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Universidad Nac. de Rosario (@unroficial)

Gremios en lucha

Uno de los capítulos de la ley de financiamiento universitario tiene que ver con que se aumentan todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación.

"Como en cada rincón de la Argentina, vamos a inundar las calles de nuestra ciudad de Rosario para exigir salarios dignos para los trabajadores, aumento del presupuesto educativo y basta de atacar a la ciencia nacional", señalaron desde la Coad, el gremio que nuclea a docentes e investigadores de la UNR. Los no docentes agrupados en la Apur también serán parte de la macha. "Ratificamos la participación de Apur en la marcha de este miércoles entendiendo que sin salarios dignos no hay universidad pública", dijo Miguel Roldán, secretario general del sindicato. Desde la UTN, los docentes enrolados en la Fagdut anticiparon que estarán en la marcha "por paritarias en serio, la actualización de las garantías salariales, al inmediata restitución el Fonid y que no haya ningún docente por debajo de la línea de pobreza".

Bajo la consigna de "No al veto de Milei a la ley de financiamiento", en Rosario también se movilizarán trabajadores de Correo, cadetes, luz y fuerza, sanidad, químicos de San Lorenzo, bancarios, municipales, camioneros y judiciales, entre otros.

Los sindicatos docentes también serán de la partida. Es que la Ctera, la federación nacional de docentes de las escuelas públicas, lanzaron para este miércoles 2 de octubre un paro nacional en defensa del presupuesto educativo. También piden por la restitución del Fonid, partidas para comedores e infraestructura escolar y contra las reformas jubilatorias. Amsafé Rosario y Amsafé provincial anunciaron su participación en la marcha.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RosarioAmsafe/status/1840808394426302789&partner=&hide_thread=false Paro nacional y movilización de toda la educación pública! pic.twitter.com/eQBHTdP2H2 — Amsafe Rosario (@RosarioAmsafe) September 30, 2024

Desde Sadop Rosario, el sindicato de docentes de los colegios privados, convocaron a movilizarse este miércoles "en defensa de la educación y la universidad pública", con un paro de secretarios, preceptores, auxiliares y bibliotecarios.