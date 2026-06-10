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Polémica: quieren prohibir el vapeo en bares y espacios cerrados de Rosario

Un proyecto en el Concejo quiere incorporar los cigarrillos electrónicos dentro de las restricciones que hoy rigen para el tabaco. Prevé multas para fumadores y dueños de comercios

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

10 de junio 2026 · 06:30hs
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El vapeo en un bar

El vapeo en un bar, un restaurante, una oficina o un comercio podría quedar expresamente prohibido en Rosario. 

El vapeo en un bar, un restaurante, una oficina o un comercio podría quedar expresamente prohibido en Rosario. Un proyecto presentado en el Concejo busca actualizar la normativa vigente e incorporar a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares dentro de las restricciones que hoy rigen para el tabaco tradicional en lugares cerrados.

La iniciativa de la concejal Carolina Labayru fue analizada este lunes en la Comisión de Salud del Concejo Municipal, donde recibió consenso sobre el espíritu del proyecto, que busca cerrar vacíos normativos y facilitar los controles, aunque seguramente levantará polvareda.

>> Leer más: El vapeo y sus riesgos: la amenaza silenciosa de la EVALI

Ni fumar ni vapear

La propuesta modifica la ordenanza Nº 8.021 de Prohibición de Fumar en Espacios Cerrados para establecer que, donde está prohibido fumar, también quede expresamente prohibido vapear.

Además, incorpora nuevas medidas de protección para la salud pública: prohíbe la venta, ofrecimiento o entrega gratuita a menores de 18 años, impide su comercialización mediante máquinas expendedoras y restringe la publicidad, promoción, auspicio y patrocinio de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares.

Sin embargo, el proyecto no regula su comercialización general ni prohíbe los vapeadores dentro de los límites de la ciudad: lo que establece es que no podrán utilizarse en espacios cerrados de concurrencia pública y que deberán respetar las mismas reglas que el cigarrillo tradicional.

Entre los lugares donde estaría prohibido vapear de aprobarse y reglamentarse la nueva normativa propuesta, aparecen todos los espacios cerrados de concurrencia o atención al público: bares, restaurantes, comercios, oficinas, instituciones, espacios culturales, recreativos y de servicios.

>> Leer más: Preocupa el aumento de vapeadores adolescentes en Santa Fe, ¿qué se puede hacer?

Sanciones

Por otro lado, el proyecto también actualiza el Código de Convivencia Ciudadana para incluir importantes sanciones económicas a quienes incumplan con la normativa actualizada.

Por ejemplo, quienes fumen o vapeen en lugares prohibidos serán multados con 25 a 1.200 Unidades Fijas (UF), hoy equivalentes al valor del litro de nafta súper en estaciones de servicio YPF, fijado en 2269 pesos. Por ende, la sanción pecuniaria podría ser de entre 56.725 y 2.722.800 pesos.

En tanto, los titulares de establecimientos que lo permitan o incumplan con la cartelería obligatoria pueden ser multados con hasta 1.900 UF (4.311.100 pesos), clausuras o incluso, en caso de reincidencias, perder la habilitación.

>> Leer más: Habilitan la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina en Argentina

"No es inocuo"

Entre los fundamentos del texto, se menciona la existencia de evidencia científica que advierte que el aerosol emitido por estos dispositivos no es vapor de agua inocuo, sino que puede contener nicotina, partículas ultrafinas y otras sustancias químicas potencialmente nocivas, afectando también a quienes comparten esos ambientes cerrados.

Además, el proyecto pone especial atención en el crecimiento del consumo entre adolescentes y jóvenes, donde el vapeo suele presentarse como una práctica moderna o menos dañina, favoreciendo la dependencia a la nicotina.

"Las normas tienen que acompañar los cambios de la realidad. Si en un espacio cerrado no se puede fumar, tampoco debería poder vapearse. Es una cuestión de convivencia y respeto por los demás y de cuidado de la salud", sostuvo la autora de la iniciativa.

Zona gris para el control

Entre las razones para hacer necesaria la modificación, Labayru mencionó que "existe una zona gris normativa que genera distintas interpretaciones y dificulta los controles. La idea es unificar criterios y adaptar la normativa a nuevas formas de consumo. No queremos perseguir a nadie, queremos que las reglas sean claras y se cumplan para todos", agregó.

El proyecto aclara además que la eventual registración o comercialización a nivel nacional de estos dispositivos no habilita su utilización en espacios cerrados de concurrencia pública dentro de Rosario.

Finalmente, encomienda al Departamento Ejecutivo actualizar la señalización obligatoria y reforzar las campañas de difusión y concientización para promover ambientes libres de humo y de emisiones derivadas del vapeo.

"Rosario fue pionera con los espacios libres de humo. Ahora tenemos que actualizar esa política frente a nuevas formas de consumo. No es solamente una cuestión de salud pública. También es una cuestión de respeto por quienes comparten un mismo espacio", finalizó la edil.

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