Furor total: Miranda agotó su fecha en Rosario y agregó otra en el Anfiteatro La banda encabezada por Ale Sergi y Juliana Gattas se presentará en la ciudad por partida doble este año 22 de septiembre 2025 · 13:34hs

Miranda agotó el show programado en Rosario y agregó otra fecha en el Anfiteatro: cuándo es y cómo conseguir entradas

Miranda, la histórica banda pop liderada por Ale Sergi y Juliana Gattas, está viviendo un nuevo momento de furor. Gracias a su participación como jurados en “La Voz Argentina” y sobre todo gracias a una discografía llena de hits, se convirtieron en una de las bandas que todo el mundo quiere ver en vivo.

Acaban de agotar entradas para el show del 27 de septiembre en el Metropolitano de Rosario, y agregaron una nueva fecha para despedir el año: el lunes 8 de diciembre en el Anfiteatro Municipal.



Miranda, en pleno furor renovado Miranda lleva más de veinte años construyendo un repertorio de canciones irresistibles. Desde sus inicios en el under porteño, se convirtieron en una de las bandas pop más importantes de Latinoamérica. En el último tiempo, volvieron a subirse a lo más alto de los ranking: su tema "Tu misterioso alguien" (que acaba de estrenar una versión cuarteto junto a Luck Ra) se ubicó entre lo más escuchado de Spotify después de sonar en "La Voz Argentina". Esta renovada visibilidad a través del popular reality hizo que nuevos públicos de distintas generaciones se acerquen a la banda.

Las entradas se ponen a la venta el martes 23 de septiembre, a las 10 de la mañana, a través de la plataforma Turboentrada. De forma presencial, se pueden comprar en la Boletería de Metropolitano o en Mitre 737.

Embed - Luck Ra - TU MISTERIOSO ALGUIEN (CUARTETO) ft. Miranda!