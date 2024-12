Robo de neumáticos: crece el fraude y empresas de seguro apelan a detectives privados

Se considera fraude cuando el asegurado está denunciando un robo que no ocurrió, o que no sucedió como dice.

El fraude en seguros históricamente estuvo entre el 21% y el 23% . Eso comprende no solo al supuesto robo de un neumático, sino también a personas que se prestan el seguro, que fingen accidentes o a clientes que dicen que les robaron el auto y no es cierto. Hoy esa cifra ha subido al 25% . Y algunos creen que, en el caso de las ruedas y en función de su alto precio, llega a 3 o 4 de cada 10 casos.

"Fraude es que el asegurado esté denunciando un hecho que no ocurrió, o que no sucedió como dice. Por ejemplo, yo defraudo a la compañía y digo que me robaron el auto o el camión, pero eso no pasó, y lo tengo en un galpón. Eso es un fraude directo y contundente", explicó el productor asesor de seguros Jorge Antegiovanni (matrícula 38.758).