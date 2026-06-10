Ruido del bueno en el Fangio pero antes espectáculo en el Monumento a la Bandera Las tres categorías del Turismo Pista y el Turismo Carretera 2000 corren en el Fangio el fin de semana y este jueves se presentan en el Monumento a la Bandera 10 de junio 2026 · 19:27hs

El Juan Manuel Fangio de Rosario vuelve a recibir buen automovilismo. El Turismo Pista y el Turismo Carretera 2000, la atracción.

El Juan Manuel Fangio de Rosario abre sus puertas el fin de semana para un gran espectáculo y un gran parque automotor. Es que se presentan las tres categorías del Turismo Pista pero también el Turismo Carretera 2000, pero antes se presentan este mediodía a cielo abierto en el Monumento a la Bandera.

El Turismo Pista creció mucho en los últimos años y ahora quedó bajo la fiscalización de la ACTC. Por eso sus tres divisionales, las Clase 1, 2 y 3 corren con el novel Turismo Carretera 2000, que rivaliza con el histórico TC 2000.

Y para que el público tuerca de la ciudad y la región puede ya palpitar la competencia, varios autos se exhibirán al pie del Monumento a la Bandera, donde a las 12.30 además varios pilotos, con autoridades de las categorías, atenderán a la prensa.

Quienes mandan en el Turismo Pista Federcio Hermida Alonso lidera la Clase 3, Juan Cruz Paulides la Clase 2 y William Bull la Clase 1 que es Monomarca Fiat Uno. Mientras que el Turismo Carretera 2000 viene de correr en San Jorge y ganó el rosarino Juan Ignacio Concina.

El subcampeón y gran protagonista de la categoría, Facundo Ardusso, se bajó en la fecha pasada. Ya desde el viernes habrá acción con las Clases 1 y 2, mientras que la Clase 3 sale a pista el sábado. WhatsApp Image 2026-06-10 at 10.29.25 AM