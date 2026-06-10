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Docentes universitarios rosarinos analizan si levantan o confirman el paro de la semana próxima

El gremio nacional Conadu aceptó la suba del 21% del gobierno, pero Coad la rechazó por considerla "insuficiente" y llamó a una votación local

10 de junio 2026 · 14:00hs
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Coad rechazó la propuesta de Conadu y aumenta la tensión entre los gremios universitarios

Coad rechazó la propuesta de Conadu y aumenta la tensión entre los gremios universitarios

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) aceptó la propuesta salarial del gobierno y levantó la medida de fuerza que iba a realizar entre el 16 y el 20 de junio. No obstante, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) rechazó la resolución tomada por el gremio a nivel país y llamó a una votación local para definir si a nivel ciudad se mantiene el paro.

En particular, el oficialismo propuso un aumento del 21,33% en los salarios de junio de los docentes de las universidades nacionales, lo que implica la incorporación de la suba en el medio aguinaldo del 2026. Además, se establece un llamado a paritaria que no podrá exceder los 3 meses calendario.

No obstante, Coad rechazó el preacuerdo firmado por el gobierno. "La oferta no es solo insuficiente: también debilita la pelea por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, cuando hoy la lucha central está en continuar presionando a la Corte Suprema para que se expida sobre el tema y obligue al Gobierno a cumplir la Ley votada por el Congreso", expresó el gremio local en un comunicado.

>> Leer más: Docentes de UNR profundizan el plan de lucha

Sin ley de financiamiento universitario, Coad rechazó la propuesta

En un comunicado, el gremio de la UNR sostuvo que, sin ley de financimiento universitario, los docentes "no tienen nada que festejar": "Sin el cumplimiento efectivo (de la ley), no hay motivos para suspender el plan de lucha"

"La oferta salarial del gobierno es, sin dudas, fruto de la persistente lucha que venimos dando los docentes y toda la comunidad desde hace dos años y medio. Sin embargo, la misma resulta no solo insuficiente: también es la estrategia de Milei para descomprimir la situación y evitar cumplir la ley de financiamiento universitario que conquistamos.

Coad llamó a una votación para definir si sostienen el paro

Además, desde Coad sostuvieron que el preacuerdo que Conadu dispuso firmar es "de menos de la mitad de lo que estipula la ley". "No existen motivos para suspender medidas de fuerza ni morigerar el plan de lucha cuando el mismo muestra resultados y capacidad de obligar al gobierno a ir cediendo", expresó el gremio de la UNR.

Ante el levantamiento del paro por parte de Conadu, llamó realizar una votación local respecto a si sostener o no la medida (programada entre el 16 y 20 de junio) junto a otras asociaciones de base del resto del país.

En esa línea, convocaron a una votación nacional de plan de lucha para el segundo cuatrimestre que incluya la opción de paro por tiempo indeterminado. En caso de no ser aceptada esta propuesta por Conadu, consultar a las bases para que se realice junto a otras asociaciones de base del país.

>> Leer más: Franco Bartolacci: "Más del 60 por ciento de la docencia hoy percibe menos de 600 mil pesos"

La oferta salarial a los docentes universitarios

Punto por punto, el pre-acuerdo salarial que propuso el oficialismo nacional es el siguiente:

  • Un incremento de 21,33% en los salarios del mes de junio (sobre el sueldo básico de mayo de 2026) y por lo tanto su incorporación en el medio aguinaldo de junio 2026. Este 21,33% incluye lo perdido en el 2025 y en los primeros meses de 2026 hasta mayo, así como un 4% a cuenta de lo perdido en 2024.
  • Un incremento del valor de la Garantía Salarial de un 21,33% (que se traduce en que ningún docente puede cobrar en bruto menos de 1.497.941,97 si tiene un cargo de dedicación exclusiva, 748.970,98 si tiene un cargo de dedicación semi exclusiva y 374.485,49 si tiene un cargo de dedicación simple)
  • Un incremento adicional de 3% en octubre (sobre básico septiembre 2026) también a cuenta de lo perdido en 2024.
  • Convocatoria en 3 meses como máximo a la paritaria para recomponer los salarios contemplando el IPC y trabajar la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje del 2024.
  • Establecer una periodicidad de la convocatoria a paritaria que no podrá exceder los 3 meses calendario.

>> Leer más: Números detrás del paro universitario: los sueldos docentes están en el nivel más bajo de los últimos 23 años

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