Diputados: Provincias Unidas y otros bloques impulsan una estrategia común para que Ficha Limpia sea ley

Tras el revés de 2025, procuran unificar proyectos y promover el tratamiento de la iniciativa en el Congreso de la Nación

Banfi, Ferraro y Scaglia asumieron el compromiso de unificar los proyectos de Ficha Limpia.

Diputados nacionales de Provincias Unidas (PU), la Coalición Cívica (CC) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) acercaron posiciones y buscan afinar la estrategia para unificar los proyectos existentes sobre Ficha Limpia y pedir su tratamiento en el recinto .

El proyecto había conseguido media sanción en Diputados en febrero de 2025, pero quedó a las puertas de su aprobación definitiva en el Senado, donde le faltó un solo voto .

En el PRO, la UCR y otros sectores de la oposición dialoguista denunciaron un supuesto pacto entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza (LLA) para proteger a Cristina Kirchner , quien en ese momento todavía estaba en libertad ya que la Corte Suprema recién ejecutaría la condena por la causa Vialidad unos meses después.

Trabajamos para que Ficha Limpia sea ley con @KBanfi y @maxiferraro Ficha Limpia nació en la sociedad civil y lleva años siendo una demanda de los argentinos. En Santa Fe ya la convertimos en política de Estado al incorporarla a nuestra Constitución. No podemos perder la… pic.twitter.com/ftaqAuHVwY

Ese traspié se sumó a una larga historia de intentos frustrados a lo largo de los años para tener un régimen de Ficha Limpia en la Argentina.

La iniciativa establece la inhabilitación para ser candidato a cargos públicos de aquellas personas que cuenten con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública.

La santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Banfi asumieron el compromiso de unificar los proyectos, invitar formalmente al resto de los bloques a sumarse y solicitar el urgente tratamiento parlamentario.

Advertencia de Scaglia

Para Scaglia, no se puede "dejar pasar una nueva oportunidad para que Ficha Limpia esté vigente de cara a las elecciones de 2027".

"Muchas provincias ya avanzaron. En Santa Fe dimos un paso más: la incorporamos a nuestra Constitución como política de Estado. Las instituciones se fortalecen con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo. Es momento de que el Congreso esté a la altura de esa demanda", manifestó.