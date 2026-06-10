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Diputados: Provincias Unidas y otros bloques impulsan una estrategia común para que Ficha Limpia sea ley

Tras el revés de 2025, procuran unificar proyectos y promover el tratamiento de la iniciativa en el Congreso de la Nación

10 de junio 2026 · 19:41hs
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Banfi

Foto: Archivo / La Capital.

Banfi, Ferraro y Scaglia asumieron el compromiso de unificar los proyectos de Ficha Limpia.

Diputados nacionales de Provincias Unidas (PU), la Coalición Cívica (CC) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) acercaron posiciones y buscan afinar la estrategia para unificar los proyectos existentes sobre Ficha Limpia y pedir su tratamiento en el recinto.

El proyecto había conseguido media sanción en Diputados en febrero de 2025, pero quedó a las puertas de su aprobación definitiva en el Senado, donde le faltó un solo voto.

En el PRO, la UCR y otros sectores de la oposición dialoguista denunciaron un supuesto pacto entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza (LLA) para proteger a Cristina Kirchner, quien en ese momento todavía estaba en libertad ya que la Corte Suprema recién ejecutaría la condena por la causa Vialidad unos meses después.

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Ese traspié se sumó a una larga historia de intentos frustrados a lo largo de los años para tener un régimen de Ficha Limpia en la Argentina.

La iniciativa establece la inhabilitación para ser candidato a cargos públicos de aquellas personas que cuenten con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública.

La santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Banfi asumieron el compromiso de unificar los proyectos, invitar formalmente al resto de los bloques a sumarse y solicitar el urgente tratamiento parlamentario.

Advertencia de Scaglia

Para Scaglia, no se puede "dejar pasar una nueva oportunidad para que Ficha Limpia esté vigente de cara a las elecciones de 2027".

"Muchas provincias ya avanzaron. En Santa Fe dimos un paso más: la incorporamos a nuestra Constitución como política de Estado. Las instituciones se fortalecen con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo. Es momento de que el Congreso esté a la altura de esa demanda", manifestó.

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