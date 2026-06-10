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Los docentes de la UTN aceptaron el aumento salarial "como un ajuste a cuenta de la deuda"

"No lo hubiéramos logrado si no fuera por las medidas de fuerza y de visibilización", remarcó el secretario general de Fagdut, Ricardo Mozzi

10 de junio 2026 · 18:48hs
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Los docentes de la UTN aceptaron el aumento salarial como un ajuste a cuenta de la deuda

Los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) nucleados en Fagdut aceptaron la oferta de aumento salarial del 24,33 %, y destacaron que lo entienden "como un ajuste a cuenta" de la deuda del gobierno con los trabajadores universitarios, además de remarcar que este acuerdo no condiciona los reclamos judiciales por la ley de financiamiento universitario.

"Lo entendemos como un ajuste a cuenta de todo lo que nos deben a los trabajadores universitarios", remarcó el secretario general de Fagdut, Ricardo Mozzi, y destacó: "No lo hubiéramos logrado si no fuera por las medidas de fuerza y de visibilización, y por las marchas federales universitarias".

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En la sede de la subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano se reunieron este miércoles las federaciones gremiales de trabajadores universitarios, el consejo de rectores y las autoridades del gobierno nacional para celebrar una mesa paritaria, que acordó un ajuste salarial a cuenta de lo adeudado de 24,33 %, a pagarse un 21,33 % en junio y un 3 % en octubre.

"El Ejecutivo había utilizado todos los artilugios posibles para dilatar la ley de financiamiento universitario; primero fue aprobada por el Congreso y el gobierno la vetó. Y entonces el Legislativo la refrendó. Luego pasó a instancias legales donde la Justicia le dio la razón dos veces al sector universitario y ahora solo resta que la Corte Suprema se expida al respecto", remarcaron desde Fagdut. Mozzi indicó que "este acuerdo no invalida o anula dicha ley, ni condiciona ni baja nuestros reclamos judiciales".

El acta acuerdo fijó como fecha límite mediados de septiembre para discutir la evolución de los salarios en base a la inflación. Y en dicha paritaria se tratará la recomposición del desfasaje producido en el primer año de la administración libertaria.

Una "bocanada de aire"

"Exigimos que este gobierno cumpla su palabra para recomponer nuestro salario que a lo largo de este tiempo fue muy erosionado", expresó el titular de Fagdut, y dijo que el acuerdo es "una bocanada de aire para que las universidades públicas puedan seguir funcionando".

Entre los logros de este acuerdo destacó que la paritaria con los trabajadores será obligatoria máximo en tres meses, habrá un programa de capacitación gratuita para los docentes y eleva la garantía salarial en igual porcentaje a partir de junio para un trabajador universitario con dedicación exclusiva a $1.497.941, para la semiexclusiva $748.970 y para una dedicación simple $374.485.

De la firma participaron el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, junto a otros rectores y las federaciones gremiales de trabajadores universitarios Fagdut, Conadu, Conadu Histórica, Fedun, UDA y Ctera.

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