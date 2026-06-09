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El tiempo en Rosario: un miércoles que no mejora, con neblina y nubes

La temperatura máxima no superaría los 17º. La mínima estaría en baja en los próximos días y el domingo llegaría a 3º

9 de junio 2026 · 23:20hs
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El tiempo en Rosario: un miércoles que no mejora, con neblina y nubes

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 10 de junio neblinas matinales y cielo nublado vespertino, con una temperatura máxima que no superaría los 17º.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del norte, un registro de 11º y neblina que se prolongaría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 10º. Para la tarde se espera cielo nublado con una máxima de 17º bajando a 13º en la noche.

El jueves también tiene previsiones de neblina hasta el mediodía, con cielo algo nublado a partir de la tarde. La temperatura oscilaría entre 17º y 9º.

El viernes se repite la neblina matinal y estaría parcialmente nublado desde la tarde, con la máxima subiendo levemente hasta 18º y la mínima bajando a 6º.

El sábado tendría una máxima de solamente 14º, una mínima de 8º, neblina en la mañana y cielo mayormente nublado en la tarde.

El domingo la máxima seguiría en 14º, la mínima tendría un importante descenso hasta los 3º y el cielo estaría parcialmente nublado.

El lunes, también con cielo parcialmente nublado, tendría un leve repunte con 16º de máxima y 6º de mínima.

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