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Perpetua por el triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

Alexis Lobos fue condenado por asesinar a mazazos y degollar a Emiliano Saucedo, Santiago Ochoa y Eber Ramos, quienes habían ido a su casa para realizar transacciones de dinero. El tribunal descartó su versión sobre un ataque de encapuchados.

9 de junio 2026 · 17:16hs
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Las víctimas del triple crimen de Capitán Bermúdez. Los tres habían llegado a la casa del acusado a realizar una operación cambiaria informal.

Las víctimas del triple crimen de Capitán Bermúdez. Los tres habían llegado a la casa del acusado a realizar una operación cambiaria informal.

Un grupo de policías llegó una madrugada de enero de 2024 a una casa del barrio Posta de Capitán Bermúdez. Buscaban a dos trabajadores de la empresa Cofco que habían ido la noche anterior a realizar una operación cambiaria en ese lugar y no habían regresado. Al pasar por un pasillo, uno de los policías entreabrió una hoja de un ventiluz e iluminó el interior con una linterna. Vio un cuerpo rodeado de sangre y dio la orden de irrumpir: adentro, la misma escena se multiplicaba por tres. Por ese cruento triple asesinato fue condenado este martes Alexis Lobos, el dueño de casa, quien realizaba transacciones de dinero con las víctimas asesinadas a mazazos y degolladas.

Aunque Lobos planteó en el juicio que el autor de los ataques no fue él, sino un grupo de encapuchados que entró a la casa en una venganza narco, el tribunal integrado por los jueces Eugenio Romanini, Marisol Usandizaga y Gabriel Fajardo respaldó la versión de los hechos planteada por la acusación. Tal como requería la fiscal Luisina Paponi, condenaron a prisión perpetua al joven de 27 años como autor de tres homicidios calificados criminis causa.

Este encuadre, el de tres crímenes cometidos con fines de robo para quedarse con dinero de las víctimas, fue el que aplicó al caso desde el comienzo la fiscal Paponi. Tras el hallazgo de los cuerpos en la casa de 13 de marzo al 300 de Capitán Bermúdez, Lobos fue detenido en el lugar esa misma madrugada del 13 de enero junto a Luciano Palacios, quien había escoltado hasta la casa a una de las víctimas y meses atrás fue condenado a 6 meses de prisión ocultar un teléfono tras el triple ataque.

>>Leer más: Triple crimen de Capitán Bermúdez: "La escena es brutal y revela la intención de dejar un mensaje"

El debate oral realizado en los tribunales de San Lorenzo fue seguido de cerca por los familiares de las víctimas: Emiliano Saucedo, de 31 años, su compañero de trabajo en Cofco Santiago Ochoa, 25, y Eber Ramos, también de 25, quien estaba prófugo de la Justicia en una causa por venta de drogas en el Cordón Industrial. “Sólo vamos a estar tranquilos cuando condenen a los asesinos”, decía un cartel que colgaron en la entrada al edificio los familiares de Saucedo, el único de los fallecidos que no iba a realizar una transacción de dinero esa noche.

La noche del triple crimen

El joven llegó a la casa de Lobos junto a Ochoa, quien al salir del trabajo lo había invitado a acompañarlo. La investigación fiscal arrojó que Ochoa iba a buscar 891.000 pesos más intereses —un total de 1.265.000 pesos— en pago de 990 dólares que él le había entregado días antes. Lobos, un soldador que vivía con su padre, se dedicaba además a transacciones cambiarias. Conocía a Ochoa porque habían jugado juntos al fútbol y ya había realizado operaciones con él con anterioridad.

>>Leer más: Una ejecución por deudas o la irrupción de un grupo comando: dos versiones en pugna en el juicio por un triple crimen

Tras los amigos llegó a la casa el prófugo Ramos, quien según la fiscalía iba a retirar 4.000 dólares que el acusado le habla prometido a cambio de 4.400.000 pesos que le había llevado a su domicilio a las 20 del día anterior junto a Palacios. Para quedarse con el dinero de las víctimas, según la acusación, Lobos atacó a los tres a golpes en la cabeza con una maza de 3 kilos y cortes en el cuello con un arma blanca.

Al llegar la policía a la casa se incautaron 441 mil pesos, otros 55 mil con manchas de sangre y, en la vereda, una mochila con 4,3 millones de pesos.

El veredicto de los jueces respaldó el encuadre de la fiscalía, aunque habrá que esperar los fundamentos del tribunal para conocer sus valoraciones de los jueves y el análisis de la evidencia.

Tres encapuchados

Durante el debate, el acusado Lobos dio otra versión: dijo que estaban dentro de la casa las tres víctimas cuando irrumpieron tres encapuchados con armas buscando a Ramos, que era su amigo desde la infancia. Subieron el volumen de la música, preguntaron por el dueño de casa y lo llevaron a buscar herramientas a un cuartito del fondo de donde sacaron una maza.

Luego obligaron a arrodillarse a Ramos, a quien según sus dichos acusaban del robo de una carga de droga, y lo ejecutaron. Después mataron a los otros dos trabajadores al suponer que eran de su entorno.

>> Leer más: Capitán Bermúdez: el triple asesinato que sacudió la vida de un barrio tranquilo

Según ese planteo que presentó en el juicio el defensor Ezequiel Torres, luego amenazaron a Lobos con matar a sus familiares para que no hablaran. Indicó que una persona sola no hubiera podido asesinar a tres personas sin resultar siquiera con un rasguño. Y resaltó, al pedir la absolución de su cliente, que las víctimas no tenían señales de reacciones defensivas.

“Sabíamos que estaban buscando algún culpable para cerrar el tema y no a los verdaderos responsables”, indicó tras el fallo el abogado, quien adelantó que apelará la condena. “En el juicio oral y público declaró un encargado de planimetría con veinte años de experiencia que indicó la imposibilidad de que una sola persona cometiera estos tres hechos en simultáneo. También lo marcaron familiares directos de los chicos asesinados”, añadió.

El defensor dijo que en la apelación marcará que hubo irregularidades policiales y ”una contaminación de la escena que, en casos ligados a bandas narcocriminales, no se sabe si sucede por ineficacia o para que no se llegue a los verdaderos autores”.

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