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Encontraron a Luciana, la adolescente que era intensamente buscada en Córdoba

La joven de 15 años salió de la escuela este lunes y la familia había perdido contacto hasta el momento. La encontraron sana y salva

9 de junio 2026 · 17:35hs
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La adolescente fue encontrada sana y salva. 

La adolescente fue encontrada sana y salva. 

Luciana, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en la provincia de Córdoba desde el lunes, fue encontrada sana y salva este martes, según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a través de sus redes sociales.

Encontramos a Luciana sana y salva. La Fiscalía de Jesús María dará detalles de la causa judicial”, publicó el funcionario en su cuenta de X, luego de una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad para dar con el paradero de la joven.

Quinteros destacó el trabajo realizado por la Departamental Colón, Bomberos, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Bomberos Voluntarios de distintas localidades, unidades especiales de la Policía de Córdoba, la Dirección General de Investigaciones Criminales y el Ministerio Público Fiscal, además de la colaboración de vecinos de Colonia Caroya y Jesús María.

La desaparición de Luciana había generado una gran preocupación en la provincia y motivó una intensa búsqueda que incluyó rastrillajes, controles y difusión masiva de su imagen. Por el momento no trascendieron las circunstancias en las que fue hallada ni detalles sobre su estado de salud, información que será brindada por la Fiscalía de Jesús María en las próximas horas.

>>Leer más: Angustia en Córdoba por la desaparición de una adolescente de 15 años: salió de la escuela y no volvió

Luciana había sido vista por última vez el lunes al mediodía, cuando salió del colegio al que asiste en la localidad de Colonia Caroya. Habitualmente, la adolescente esperaba a su hermana en una parada cercana a la institución para regresar a su casa junto a su madre y su padrastro.

Sin embargo, cuando la hermana salió de clases, Luciana ya no se encontraba en el lugar. “Salió del colegio y su celular se apagó”, señaló durante la búsqueda Luis Gutiérrez, abogado de la familia, en declaraciones a La Voz en Vivo. Ante la falta de novedades, la madre de la adolescente radicó la denuncia, lo que activó un operativo coordinado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y la Policía de Córdoba.

El procedimiento fue supervisado por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y coordinado por el fiscal Guillermo Monti.

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