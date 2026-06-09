La Capital | Ovación | Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newell's en el Coloso

El club cordobés todavía no lo hizo oficial, pero las negociaciones con el entrenador nacido en Casilda están avanzadas.

9 de junio 2026 · 17:17hs
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 Jorge Sampaoli será anunciado en las próximas horas como nuevo entrenador de Talleres. Su primer partido oficial será contra Newells.

 Jorge Sampaoli será anunciado en las próximas horas como nuevo entrenador de Talleres. Su primer partido oficial será contra Newell's.

Talleres tiene todo "encaminado" para confirmar a su nuevo entrenador: se trata de Jorge Sampaoli, que empezó su carrera en Argentino de Rosario, dirigió a la selección argentina en el Mundial de 2018 y tiene una extensa trayectoria en clubes del exterior.

El técnico nacido en Casilda estuvo reunido durante varias horas con el presidente de Talleres, Andrés Fassi. Sampaoli y el club cordobés están discutiendo las cifras del contrato y se espera que el anuncio se haga oficial de un momento a otro.

En caso de que asuma, el entrenador debutará contra Newell's en el Coloso del parque, en la primera fecha del torneo Clausura. Además, será la primera vez que dirija en la primera división de Argentina, donde sólo estuvo a cargo de los Salaítos en el lejano año 2000.

Sampaoli llegó a Córdoba para reunirse con Fassi y distintos integrantes de la comisión directiva. El encuentro en el predio del club marcó un interés concreto de ambas partes para avanzar en el proyecto deportivo tras la salida de Carlos Tevez.

Sampaoli no fue el primer nombre apuntado por Talleres. Antes hubo charlas con Juan Pablo Vojvoda, Ricardo Gareca, Eduardo Berizzo y Frank Darío Kudelka, pero ninguna prosperó. En las últimas horas también sonó con fuerza Martín Anselmi, aunque finalmente quedó descartado.

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La carrera de Sampaoli

Sampaoli se formó como futbolista en Newell’s, pero una lesión lo obligó a retirarse joven y luego volcó su carrera a la dirección técnica.

Su gran salto como entrenador llegó en Universidad de Chile, donde ganó títulos locales y la Copa Sudamericana 2011.

Más tarde asumió como entrenador de la selección de Chile, con la que consiguió uno de los logros más importantes de su carrera: la Copa América 2015, la primera en la historia del equipo trasandino.

Luego dirigió a la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, una etapa marcada por conflictos internos y una eliminación en octavos de final ante Francia, que terminó siendo campeona.

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También tuvo pasos por clubes importantes como Sevilla, Santos, Atlético Mineiro, Olympique de Marsella, Flamengo y Rennes.

En Talleres esperan terminar de cerrar los últimos detalles para oficializar una contratación que promete sacudir al fútbol argentino.

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