El robo de ruedas impulsa un cambio en la póliza de las aseguradoras

Julián García, director ejecutivo de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (Adira), señaló que “hay un incremento muy significativo del robo de ruedas y esto se ve en los números”. Dijo que esto sucede por una conjunción de varios elementos. “Por un lado el proceso socioeconómico al que no escapa ninguna actividad, y por otro, la restricción a las importaciones, ya que varios de los componentes de las ruedas son importados, y finalmente un problema de los grandes centros urbanos que es el de la inseguridad”, dijo.

“Todo esto determina que la cantidad de ruedas que se sustraen creció significativamente”, dijo y planteó que además se generó un “circuito clandestino de comercialización” que surge como consecuencia de toda esta situación.

“Estos elementos generan un cóctel explosivo y dificultan la reposición del robo de ruedas”, explicó y agregó que frente a esto la Superintendencia de Seguros de la Nación adoptó una nueva normativa para restringir las coberturas por estas causas, porque “es imposible que las compañías de seguro puedan reintegrar sin límites las ruedas en estas condiciones”, afirmó.

La Superintendencia resolvió para las nuevas pólizas _no rige para las vigentes que no se pueden modificar_ poner como límite la reposición de una rueda por el período de vigencia del contrato anual. “Esto no significa que cualquier compañía o el asegurado puedan pactar como cláusula una cobertura adicional por más unidades, aunque a un costo diferente”, aclaró García.

Autofraude

Por otra parte, García explicó que se detectan muchas situaciones de autofraude que verifica las compañías. “Esto se observa cuando hay situaciones dudosas, por ejemplo de personas a las que justo les roban las dos ruedas que estaban más desgastadas”, dijo.

Explicó que ante el crecimiento del robo como del fraude “es imposible que las compañías puedan enfrentar eso con sus propios recursos”.

Esta situación derivó en un mercado clandestino de venta de ruedas, que si bien si bien se acentuó con la inseguridad, tiene su principal origen a partir de las restricciones para el abastecimiento. “Hace dos meses se detectó un deposito donde había miles de ruedas almacenadas y hace detectó a un camión que transportaba granos pero debajo traía cubiertas”, relató el empresario y consideró que el Estado debe actuar para desarticular estos circuitos marginales, tanto brindando seguridad para controlar los robos, como controlando para evitar la venta clandestina.

También dijo que aunque Rosario atraviesa serios problemas de inseguridad “no es la ciudad con más robos”, sino que el primer lugar lo detenta Buenos Aires.

“Este tema existía antes pero en un nivel más acotado”, dijo García y explicó que “las restricciones a la importación, la situación económica y las dificultades para adquirir cubiertas, agravaron el problema”.

Estos cambios en las coberturas obligó a las aseguradoras a encarar un “trabajo de docencia” para explicarles a los clientes las nuevas condiciones.

El sector

García también indicó que el sector asegurador sintió el impacto de la situación macroeconómica. El grueso de la actividad está concentrada en los seguros de automotores, aunque el abanico de cobertura de riesgos es mucho más amplio. “Hoy se está trabajando con pérdidas técnicas porque el valor de los siniestros que hay que enfrentar se incrementó por arriba de la inflación”, dijo.

También explicó que la suba de precios del segmento de repuestos para automotores “está muy por arriba del IPC general” y por tanto, “las primas se actualizan normalmente en forma semestral o trimestral, pero no siguen el ritmo de la inflación”, agregó.

De ese modo “en lo operativo las compañías de seguro están enfrentando problemas de pérdidas operativas”, señaló, que no logran ser cubiertas con los fondeos que realizan las compañías en distintos instrumentos de inversión. “Esos instrumentos durante mucho tiempo originaron una rentabilidad que permitía cubrir o compensar perdidas operativas pero desde hace varios meses o todo este año, los resultados financieros son negativos”, dijo García.

Otro problema que enfrenta el sector está vinculado a la caída en la cantidad de autos 0 KM patentados, algo que representa una baja en la cantidad de clientes. “El mercado de nuevos asegurados viene decreciendo significativamente y eso genera un parque automotor más viejo”, dijo el titular de Adira, lo que a su vez representa mayores costos para las empresas aseguradoras. “Como industria estamos en una situación complicada y apostamos a lograr una estabilización dentro de lo que son los parámetros normales”, agregó García.