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Artistas rosarinos cuestionaron una obra porteña elegida para la Comedia Municipal

Rechazaron que “Yiya, el musical” sea la pieza obligatoria de la convocatoria 2026 y advirtieron que la decisión contradice el espíritu del programa, creado para impulsar el trabajo y la identidad teatral de la ciudad.

9 de junio 2026 · 19:13hs
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Los artistas manifestaron su preocupación en la comisión de Cultura y Educación del Concejo. 

Los artistas manifestaron su preocupación en la comisión de Cultura y Educación del Concejo. 

Actores y actrices rosarinos manifestaron su preocupación por la elección de una obra porteña en la convocatoria a la 12ª edición del programa Comedia Municipal Norberto Campos. Se trata de "Yiya, el musical", una producción que aborda desde la comedia musical la historia de Yiya Murano, la mujer que envenenó a sus tres mejores amigas en Buenos Aires en 1979.

Las quejas de los artistas llegaron al Concejo Municipal cuando este martes fueron recibidos por la comisión de Cultura y Educación. Allí representantes de distintas agrupaciones de actores y actrices de Rosario cuestionaron la elección de “Yiya, el musical”, una producción concertada y desarrollada en Buenos Aires.

En este sentido, los artistas consideraron que "no representa la identidad local ni promueve el trabajo de artistas de la ciudad". Asimismo, solicitaron que se garantice el cumplimiento del espíritu de la ordenanza N° 8951/2012, que dio origen al programa Comedia Municipal Norberto Campos y busca fortalecer la producción rosarina.

>>Leer más: De Local: tres fechas de artistas rosarinos en el Fontanarrosa

Qué es el programa Comedia Municipal Norberto Campos

La Secretaría de Cultura y Educación, a través del Teatro Municipal La Comedia, lanza un concurso anualmente de proyecto teatral, destinado a adultos y dedicado al género de la comedia musical.

De la convocatoria puede participar cualquier persona mayor de 18 años con una residencia comprobable mínima de 3 años en los Departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo, Constitución y Caseros.

El o la postulante asume el rol de director/a y definirá quién ejercerá el rol de asistente. Ambos trabajan de manera coordinada con el equipo del Teatro Municipal La Comedia, bajo la supervisión de la Secretaría de Cultura y Educación, en el proceso de producción.

Estas vez, el Proyecto Teatral 2026 debe ser elaborado a partir de la obra “Yiya, el musical”, de Osvaldo Bazán y con música de Ale Sergi, respetando tanto su texto como su composición musical original. Se valora que aborden el material desde una perspectiva creativa y actual que potencie su dimensión poética, favoreciendo el vínculo con públicos diversos y ampliando el alcance del género dentro del ámbito local.

Originalmente, el programa busca, entre otras cosas, profesionalizar la actividad teatral local, generar nuevos públicos para las producciones culturales locales, generar una fuente de trabajo genuina para los actores y directores de la ciudad perdurable en el tiempo así como estimular la escritura de textos dramáticos por autores rosarinos como promover la construcción y el ejercicio de la memoria cultural colectiva.

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