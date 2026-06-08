Serios daños por un robo seguido incendio en el Centro Cuidar de zona norte

El fuego se registró a última hora del domingo en la institución ubicada en Juan B. Justo al 2000, en Empalme Graneros

Este lunes las actividades en el Centro Cuidar estaban suspendidas por el incendio

El Centro Cuidar Nº 6 Travesía que sufrió graves daños por un incendio el domingo a la noche

Las instalaciones del Centro Cuidar Nº 6 ubicado en Juan B. Justo al 2000, sufrió daños de consideración al desatarse anoche un incendio en el interior de dos salones y un depósito de planta alta. El fuego se originó luego de que delincuentes ingresaran al lugar para robar un aire acondicionado.

El siniestro se registró alrededor de las 23 del domingo y según fuentes oficiales no hubo heridos, pero sí importantes daños materiales.

Tras la alarma inicial, acudieron al lugar efectivos del Cuartel Norte de Bomberos Zapadores, personal de la subcomisaría 25ª, de la empresa Litoral Gas, y la directora del establecimiento.

En cuanto a los daños causados por el fuego, voceros oficiales consignaron que fueron dañados dos salones de clases, un baño, una galería y un depósito con todos los muebles del interior y las instalaciones de gas y agua.

incendio centro cuidar 2 Este lunes las actividades en el Centro Cuidar estaban suspendidas por el incendio Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Celeste Martínez, directora programática del Centro Cuidar Nº 6, contó esta mañana como se enteró del incendio: "Anoche, tipo 11 y media, los vecinos nos avisaron que se estaban prendiendo fuego las salas superiores del Centro Cuidar. Nos acercamos y vinieron bomberos y policías. Una sala se quemó bastante, la otra un poco. Los daños fueron en los techos más más que nada. Creemos que fue un incendio accidental. Entraron a robar y no sabemos qué hicieron y accidentalmente se prendió fuego".

>> Leer más: La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Martínez contó que en el lugar "se trabaja con papeles, libros, cosas que entran en combustión fácilmente. Por lo que vimos se robaron la unidad exterior de un aire acondicionado. Es lo único que vimos que nos falta".