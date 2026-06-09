Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe

Referentes del oficialismo avanzan en un proyecto común. La boleta única y los pisos para entrar al reparto de bancas, en discusión

Unidos busca consensos internos sobre el fomato de la boleta única y los pisos que deberán alcanzar las fuerzas políticas para acceder al reparto de bancas.

Unidos para Cambiar Santa Fe acelera las conversaciones sobre la legislación electoral y prepara reuniones para pulir el proyecto de la alianza oficialista.

Esta semana se apuraron los contactos entre los dirigentes de la coalición que agrupa al radicalismo, el socialismo, el PRO, el javkinismo y otras fuerzas políticas.

Los referentes legislativos de Unidos pretenden usar este miércoles para acercar posiciones en una de las leyes más sensibles derivadas de la reforma constitucional de 2025.

“Vamos a tener reuniones para ver si podemos llegar a acuerdo en Unidos para darle estado parlamentario este jueves”, dijo a La Capital un referente legislativo de la alianza.

Habrá que ver si se llega con esos tiempos o se estiran. De todos modos, en el oficialismo hay un acuerdo extendido sobre sostener las Paso y la boleta única como instrumento de votación. De hecho, Santa Fe fue pionera en ambos sistemas para dejar atrás la cuestionada ley de lemas.

Los temas en debate en Unidos

Una de las opciones que se baraja en el oficialismo es unificar las categorías ejecutivas y legislativas del mismo nivel.

Si esa idea prospera, el año próximo los rosarinos podrían votar con dos o tres boletas en lugar de cinco. Habría una para gobernador y diputados provinciales y otra para intendente y concejales.

No está claro si los senadores se elegirían con la boleta de gobernador y diputados o habría una tercera para los representantes departamentales.

Elecciones Santa Fe LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

También está en carpeta exigir que las listas de diputados tengan que llevar un candidato a gobernador. Otra discusión tiene que ver con los pisos para ingresar al reparto de bancas. El umbral actual es 3 por ciento del padrón y algunos sectores plantean elevarlo.

Ambas cuestiones apuntan a dejar afuera a los que en la Casa Gris llaman “aventureros de la política” y a expresiones que no tienen expectativas de gobernar.

El oficialismo está holgado de votos. En el Senado tiene una mayoría de dos tercios y en Diputados tiene quórum propio.

El tema es que Unidos necesita que el proyecto le cierre también al socialismo. El PS controla 14 de las 28 bancas que tiene el oficialismo en Diputados.

El juego del peronismo

Una vez que el proyecto tenga consenso en Unidos, los negociadores del oficialismo irán en busca de acuerdos con el peronismo. Dado que es una ley que fijará las reglas electorales por los próximos años, o décadas, Unidos quiere que la norma no sólo salga con los votos propios.

Sin embargo, para negociar con el PJ deberán hacerlo por andariveles separados. Los senadores del justicialismo presentaron su propio proyecto, que contempla aumentar el piso al 5 por ciento del padrón y sostener la boleta única actual: una por cada categoría.

En la Cámara baja el sector referenciado en el exgobernador Omar Perotti afina un proyecto propio, aunque verá si lo presenta o no en función de cómo marche el trámite legislativo.

>>Leer más: La UNR posa la lupa sobre las reformas electorales

Más allá de las diferencias, los distintos sectores del PJ santafesino acordaron en la importancia de sostener las Paso y le solicitaron al gobierno de Maximiliano Pullaro que convoque al resto de las fuerzas políticas para debatir sobre la ley electoral.

El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) también pidió una audiencia al Ejecutivo provincial y se mostró preocupado por la suba de los pisos electorales.