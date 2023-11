Los imparables robos de ruedas dispararon la venta de tuercas de seguridad

En un año creció un 50 por ciento el uso de ese sistema ante una problemática que no tiene freno: Cuánto cuestan los dispositivos

Barrio Belgrano, Rucci o Pichincha. No hay zona libre del robo de ruedas. La mecánica no varía demasiado. Amparado por la oscuridad de la noche, un auto con al menos tres ocupantes estaciona en doble fila a la par de otro, y en no más de 10 minutos roban las ruedas de los vehículos.