Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe Un inspector que rendía para el ascenso a subcomisario fue descubierto haciendo trampa con lentes inteligentes 6 de agosto 2025 · 22:51hs

Un inspector de la Policía de Santa Fe fue sorprendido mientras se copiaba con un avanzado dispositivo tecnológico en el examen del concurso de Ascensos Policiales de la provincia, tras lo cual fue pasado a disponibilidad y se le inició un sumario.

Luego del episodio en los exámenes de ingreso a las residencias médicas en Buenos Aires, cuando se descubrió un número “llamativo de notas sobresalientes” y se filtró un video en el que un postulante usó anteojos inteligentes para conocer las respuestas, un hecho muy similar ocurrió en los concursos de Ascensos Policiales de Santa Fe.

Un inspector rendía para ser considerado a un ascenso a subcomisario, cuando fue descubierto haciendo trampa con un dispositivo tecnológico: lentes con cámara y conexión a internet.

El inspector policial fue pasado a disponibilidad mientras se llevan a cabo las actuaciones, y también se le inició un sumario.