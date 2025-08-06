La Capital | Información General | examen

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Un inspector que rendía para el ascenso a subcomisario fue descubierto haciendo trampa con lentes inteligentes

6 de agosto 2025 · 22:51hs
Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Un inspector de la Policía de Santa Fe fue sorprendido mientras se copiaba con un avanzado dispositivo tecnológico en el examen del concurso de Ascensos Policiales de la provincia, tras lo cual fue pasado a disponibilidad y se le inició un sumario.

Luego del episodio en los exámenes de ingreso a las residencias médicas en Buenos Aires, cuando se descubrió un número “llamativo de notas sobresalientes” y se filtró un video en el que un postulante usó anteojos inteligentes para conocer las respuestas, un hecho muy similar ocurrió en los concursos de Ascensos Policiales de Santa Fe.

>> Leer más: El gobierno denunció por fraude a quienes se copiaron en el examen de residencias médicas

Un inspector rendía para ser considerado a un ascenso a subcomisario, cuando fue descubierto haciendo trampa con un dispositivo tecnológico: lentes con cámara y conexión a internet.

El inspector policial fue pasado a disponibilidad mientras se llevan a cabo las actuaciones, y también se le inició un sumario.

Noticias relacionadas
El examen inicial de las residencias médicas se tomó el tomó el primero de julio.

Residencias médicas: sólo dos postulantes rosarinos deberán volver a rendir

En Buenos Aires hubo un escándalo en torno a los exámenes de ingreso a residencias

Médicos rosarinos "observados" por el examen de residencia no volverían a rendir

Los alumnos recibidos en diversas facultades de Medicina tienen la chance de hacer el examen de ingreso para las residencias médicas con vacantes en diversas especialidades.

¿Qué pasará en Rosario con los médicos que tienen que volver a rendir?

quini 6 vacante: el domingo habra un supersorteo con un pozo record

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

Ver comentarios

Las más leídas

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Nazareno Funez: Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newells

Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Lo último

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Excapitán de Newells contra Riquelme: Pone gente para que la critiquen y salvarse

Excapitán de Newell's contra Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse"

Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Nicolás Toloza acordó una pena de 11 años. Su historia resume la de muchos jóvenes presos que desarrollan carreras delictivas desde la cárcel
Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Por Andrés Abramowski

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe
Información General

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por Claudio Berón

Policiales

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño
Política

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral
Politica

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Nazareno Funez: Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newells

Nazareno Funez: "Mis sobrinos me dijeron que ni se me ocurra hacerle un gol a Newell's"

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Por primera vez en Rosario, realizaron una reducción del estómago por la boca

Alarma en Newells: Benedetto volvió a lesionarse y puede perderse el clásico

Alarma en Newell's: Benedetto volvió a lesionarse y puede perderse el clásico

Ovación
La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

La reserva de Central no levanta cabeza y volvió a perder en Tucumán

Newells: los pibes rojinegros ganaron otra vez y siguen trepando en su zona

Newell's: los pibes rojinegros ganaron otra vez y siguen trepando en su zona

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Policiales
Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Condenan a un preso por ordenar un crimen por videollamada desde la cárcel de Piñero

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

Piden 18 años de cárcel para el conductor que mató a madre e hija

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Es rosarino, se fue a vivir a Buzios y creó un festival de cine que ya lleva 26 ediciones

Es rosarino, se fue a vivir a Buzios y creó un festival de cine que ya lleva 26 ediciones

San Cayetano en Rosario: misa, procesión y marcha al Monumento para pedir trabajo

San Cayetano en Rosario: misa, procesión y marcha al Monumento para pedir trabajo

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación
Economía

La economía de Santa Fe acumula tres meses en baja y frena su recuperación

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega
La Ciudad

Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: desde el municipio criticaron el veto

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Por Facundo Borrego
Política

Intendentes peronistas se arriman a Pullaro y la alianza de gobernadores

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste
Policiales

Identificaron al joven asesinado este martes en la zona sudoeste

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati
Policiales

Se conoció la identidad de los restos óseos hallados en una casa de Gustavo Cerati

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid
Salud

Detectan tres casos en Argentina de la variante Frankenstein del Covid

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos
La Ciudad

Fiesta Rulienta en Rosario: llega el primer evento del país para celebrar los rulos

Pullaro: De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente
Política

Pullaro: "De este espacio de gobernadores saldrá el nuevo presidente"

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste
Información general

Denunciaron a un pato por agresivo, pero consiguió 7.000 firmas, un abogado y resiste

Una semana sin clases en la UNR: estudiantes piden reprogramar exámenes
La Ciudad

Una semana sin clases en la UNR: estudiantes piden reprogramar exámenes

Fentanilo contaminado: la Justicia determinó que se aplicaron más de 30 mil dosis
La Ciudad

Fentanilo contaminado: la Justicia determinó que se aplicaron más de 30 mil dosis

Barrio Saladillo: un hombre fue internado tras recibir varios balazos en la calle
Policiales

Barrio Saladillo: un hombre fue internado tras recibir varios balazos en la calle

El peronismo santafesino define la letra chica de la pelea de fondo

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino define la letra chica de la pelea de fondo

Julieta Prandi habló antes del inicio del juicio contra su exmarido por abuso sexual
Zoom

Julieta Prandi habló antes del inicio del juicio contra su exmarido por abuso sexual