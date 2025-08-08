La Capital | La Ciudad | UNR

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

En total fueron 117 los estudiantes de todo el país que volvieron a rendir este jueves en Buenos Aires, ninguno pasó el examen, que fue "mucho más difícil" y poco habitual

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

8 de agosto 2025 · 17:50hs
Dos estudiantes de la UNR estuvieron este jueves en Buenos Aires para revalidar su puntaje en las residencias médicas

Dos estudiantes de la UNR estuvieron este jueves en Buenos Aires para revalidar su puntaje en las residencias médicas

Los dos estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que repitieron sus exámenes de residentes en medicina no pudieron revalidar su nota. Luego del escándalo por irregularidades en las pruebas nacionales, este jueves se realizó en Buenos Aires la prueba para convalidar el puntaje de 117 aspirantes a residentes, pero ninguno pudo lograr el mismo resultado.

En total había 141 resultados bajo la mira, pero se presentaron 117 estudiantes. Los 24 restantes decidieron no participar de la revalidación del Examen Único de Residencias. En Rosario, el decano de la facultad de Ciencias Médicas de la UNR, Jorge Molinas, había confirmado que dos aspirantes locales, al anotarse en residencias en Buenos Aires, debían rehacer su prueba.

Según pudo averiguar La Capital, ninguno de los dos estudiantes de la UNR alcanzó el puntaje necesario. “Fue un examen mucho más difícil y entraron temas que no están en los temarios habituales”, contó una fuente cercana a los alumnos. Esa misma voz agregó: “Esto les cambia el futuro”.

El que confirmó la noticia fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa: “Hubo 117 aspirantes que volvieron a rendir el examen. Ninguno de ellos pudo revalidar la nota. Del total, 109 son extranjeros, y en la mayoría de los casos la diferencia entre la nota original y la nota que volvieron a tener en el día de hoy es absolutamente escandalosa”. Además, el funcionario adelantó que los resultados y la comparación con el primer examen estarán publicados en la web del Ministerio de Educación de la Nación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariolugones_ar/status/1953880636944474165&partner=&hide_thread=false

Así el gobierno nacional, según lo expresó Adorni, remarcó que “la salud, el mérito y la idoneidad no se negocian”, más en un ámbito “donde la vida de cada uno de nosotros puede estar en riesgo”.

Residencias médicas con doble examen

Como las sospechas se centraron en las pruebas que se realizaron en Buenos Aires, representantes de universidades del interior del país rechazaron desde el primer momento la posibilidad de que los médicos que no rindieron allí sean citados nuevamente, con todo lo que eso significa. Si sacaban en esta segunda instancia un puntaje menor, aunque sea por muy poco margen de diferencia con la primera prueba, quedaban afuera de la residencia.

"Son personas que rindieron en Rosario, donde no hay ningún tipo de observación por fraude (ellos se presentaron en esta ciudad porque viven acá pero optaron por residencias en Buenos Aires), se rindió con total normalidad, y tienen que pagar por sacarse un buen puntaje, 86 puntos o más (puntaje que el ministerio de Salud entendió que era la línea de corte para decidir quiénes volvían a rendir o no)".

"Esto les hace peligrar la situación laboral de los próximos tres años y la especialidad que eligieron para toda la vida", reflexionó el decano de Ciencias Médicas de la UNR.

facultad-de-medicina-.jpg

Idas y vueltas

Tras las denuncias de supuestos fraudes en los exámenes de postulantes a residencias médicas, el gobierno nacional, a través de una nueva resolución publicada en el Boletín Oficial la noche del miércoles 30 de julio, indicó que quedarán relevados de volver a rendir "aquellos postulantes que posean congruencia académica". Si bien en un primer momento se informó que todos los médicos que rindieron para las distintas especialidades y obtuvieron más de 86 puntos, en un examen unificado en todo el país, debían presentarse nuevamente por ser "sospechosos" de haberse copiado y otras irregularidades, ahora parece que el camino que ha tomado la cartera de Salud es diferente.

Ante esas novedades, el decano de Ciencias Médicas de la UNR le había explicado a La Capital las instancias en las que se encontraban en ese momento, ante una nueva resolución ministerial en el polémico tema de los exámenes para las residencias, en toda la Argentina. "La semana pasada se conoce la noticia del fraude de las residencias y se indica que los médicos que obtuvieron más de 86 deben pasar de nuevo por la instancia evaluatoria. El lunes se publica esa información en el boletín, pero se aclara que no serán todos sino los que rindieron para el concurso unificado de Buenos Aires, desde cualquier lugar del país".

En Rosario, son los 17 profesionales que obtuvieron más de ese puntaje, pero seis los que se postularon para centros médicos bonaerenses (por su lugar de residencia rindieron en nuestra ciudad). Son ellos los que tenían la chance de ser convocados a un nuevo examen, "lo que nos pareció completamente injusto desde el primer momento ya que en Rosario no se detectaron irregularidades y además, estos médicos graduados de la UNR tienen congruencia académica de la que ahora se habla: todos tienen a lo largo de su carrera muy buenos promedios", señaló el decano.

En todo el país se escucharon los reclamos de los postulantes e incluso en varias localidades se hicieron movilizaciones para mostrar el descontento. "El problema fue en Buenos Aires, no en el interior. Consideramos que frente al justo reclamo de los médicos y las investigaciones que se vienen llevando a cabo a nivel nacional, se ha tomado la decisión de que solamente vuelvan a hacer la evaluación los que no tengan coherencia entre sus promedios curriculares y el resultado del examen", dijo Molinas.

El escándalo de los exámenes

La Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud detectó "resultados sospechosos" en el examen de los postulantes a las residencias médicas que se llevó a cabo el primero de julio de 2025. Por eso se ordenó la anulación y reprogramación de más de 100 exámenes de aspirantes a residentes que aprobaron con más de 86 puntos.

Las sospechas se despertaron porque, según se señaló desde el Ministerio, hubo un aumento atípico del 33,6 por ciento en calificaciones superiores a 85 puntos. También detectaron la cuadruplicación de los puntajes mayores a 90 en comparación con años anteriores. El ministro de Salud, Mario Lugones, y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificaron la decisión de reevaluar a los postulantes a residencias médicas bajo un nuevo criterio.

Noticias relacionadas
El velatorio de Locomotora Oliveras tuvo lugar en la Legislatura provincial. Este jueves una nueva convencional ocupará su lugar.

Este jueves jura la reemplazante de Locomotora Oliveras en la Convención Constituyente

La plataforma Derivas propone pensar interdisciplinariamente los desafíos de la arquitectura.

La facultad de Arquitectura presenta su primera revista transmedia

La huelga en la UNR coincide con las evaluaciones finales en varias facultades.

Una semana sin clases en la UNR: estudiantes piden reprogramar exámenes

El examen inicial de las residencias médicas se tomó el tomó el primero de julio.

Residencias médicas: sólo dos postulantes rosarinos deberán volver a rendir

Ver comentarios

Las más leídas

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Lo último

Arroyo Seco tiene un campeón mundial: Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Arroyo Seco tiene un campeón mundial: Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Cristina Kirchner busca que la Corte Suprema le saque la tobillera electrónica

Cristina Kirchner busca que la Corte Suprema le saque la tobillera electrónica

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

En total fueron 117 los estudiantes de todo el país que volvieron a rendir este jueves en Buenos Aires, ninguno pasó el examen, que fue "mucho más difícil" y poco habitual

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Por Gonzalo Santamaría
Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos
La Ciudad

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación
Economía

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

Por Facundo Borrego
Política

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

En Newells, Juanchón García al final no entró en la lista de convocados

En Newell's, Juanchón García al final no entró en la lista de convocados

Ovación
El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

Por Carlos Durhand
Ovación

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Otro jugador que se va Newells: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Otro jugador que se va Newell's: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

El vicepresidente de Atlético Tucumán confirmó homenaje a Di María, pero también le marcó la cancha

El vicepresidente de Atlético Tucumán confirmó homenaje a Di María, pero también le marcó la cancha

Policiales
El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newells

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newell's

La Ciudad
Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan
Economía

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Por Patricia Martino

Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?
Información General

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres
Información General

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual
Economía

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual

Guido Zack: Queremos un país territorialmente igualitario

Por Alvaro Torriglia
Economía

Guido Zack: "Queremos un país territorialmente igualitario"

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Por Thamina Habichayn
Política

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Por Pablo Mihal
Ovación

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

Por Matías Petisce
Policiales

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias
Información General

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado
OVACIÓN

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros
Policiales

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados
Policiales

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Complicidad con la barbarie: apuntan a Milei por invitar a Netanyahu
Política

"Complicidad con la barbarie": apuntan a Milei por invitar a Netanyahu

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones
Economía

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Diana Mondino: O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto
Política

Diana Mondino: "O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones
La Región

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones